Bürgerversammlungen: Mönchsdeggingen und Merzingen auf Wachstumskurs

In Merzingen begann Bürgermeisterin Karin Bergdolt mit ihren Gemeinderäten die Bürgerversammlungen in den Mönchsdegginger Ortsteilen. Der Blick auf die Lage der Gemeinde enthielt erfreuliche Informationen: Die Schülerzahlen seien gestiegen, in Kindergarten und Krippe gibt es noch freie Plätze.

Weiterhin seien einige der ausstehenden Zuschüsse eingegangen, sodass die Gemeinde voraussichtlich schuldenfrei bleibe. Ausstehende Zahlungen könne man mit dem Kassenkredit begleichen. Bei den Einnahmen gebe es einen kleinen Zuwachs bei der Grundsteuer und vermutlich mehr Gewerbesteuer als erwartet: statt der angesetzten 300.000 Euro werden 480.000 Euro erwartet.

Themen in Merzingen: Kabelverlegungen und Neuverpachtungen

Themen in Merzingen waren etwa die anstehenden Kabelverlegungen und die Neuverpachtungen. Die Arbeiten für Strom, Glasfaser und Straßenbeleuchtung sollen gleichzeitig durchgeführt werden. Das sei eine absolute Ausnahme und habe viele Absprachen erfordert, so Bergdolt. Die Gemeinde ist für die Straßenbeleuchtung zuständig und hat die Standorte der neuen Lampen professionell planen lassen. Ziel sei eine „moderate Ausleuchtung ohne Dunkelzonen“ und ein insektenfreundliches Licht. Statt bisher 12 Leuchten werde es künftig 20 geben, Mehrkosten würden sich durch die geringeren Stromkosten amortisieren. Baubeginn werde spätestens im kommenden Frühjahr sein. Das zweite Thema war die Neuverpachtung der Giggert-Grundstücke. Bergdolt strebt eine gemeinsame Rechtsauffassung über die Nutzungsrechte für die Grundstücke an. Die vorliegenden Informationen stellte Lisa Rau vom Liegenschaftsamt der Verwaltungsgemeinschaft Ries vor. Sie gehen zurück bis auf das Jahr 1839, sind aber nicht so vollständig, dass eine eindeutige Antwort möglich ist. Bergoldt rief daher alle Merzinger auf zu prüfen, ob sie noch Unterlagen haben, die zur Aufklärung der Lage beitragen können.

Was beschäftigte die Bürgerinnen und Bürger sonst noch? Ob man die Wiese an der Quelle nicht aussäen könne, sodass es eine Dauerwiese wird? Die Anregung werde sie aufnehmen, so Bergdolt. Ob man die maroden Bacheinfassungen sanieren könne? Wenn es die Haushaltslage zulässt, gerne. Man müsse aber abwarten, ob nach den Brückenprüfungen eventuell Sanierungsmaßnahmen notwendig werden.

Bergdolt: Mönchsdeggingen bleibt voraussichtlich schuldenfrei

Zweite Station bei den Bürgerversammlungen war Mönchsdeggingen selbst. Bergdolt berichtete zunächst über die erfreuliche Lage der Gemeinde: Sie werde voraussichtlich schuldenfrei bleiben. Bei den Ausgaben hob die Bürgermeisterin verschiedene Positionen hervor, etwa die Feuerwehren. Es müsse alles Notwendige da sein, um auch für Starkregen, Trockenheit und Zivilschutz gerüstet zu sein. „Wir wollen hier nichts versäumen“. Die Gemeinde investierte in zwei Neufahrzeuge: Das Tragkraftspritzenfahrzeug in Untermagerbein wurde mittlerweile in Dienst genommen. Gekostet hat es knapp 153.000 Euro, der Zuschuss von 35.000 Euro sei schon eingegangen. Für das Fahrzeug in Mönchsdeggingen sind 360.000 Euro angesetzt und etwa 152.000 Euro ausgegeben. Es soll im Frühjahr 2026 fertig sein. Weitere 44.000 Euro wurden für die Zweckausstattung und vier Lkw-Führerscheine ausgegeben. Die seien Voraussetzung, um das neue Fahrzeug in Mönchsdeggingen führen zu können.

Die Kanalsanierung in der Mönchsdegginger Klosterstraße war laut Bürgermeisterin Karin Bergdolt eine Herausforderung. Foto: Gitte Händel

Zu den abgeschlossenen Projekten gehören die Kanalsanierungen. Besonders die Klosterstraße sei wegen der einsturzgefährdeten Klostermauer eine große Herausforderung gewesen, berichtete Bergdolt. Auch der Radweg nach Untermagerbein ist fertig. Die Kosten lagen bei 790.000 Euro, ein großer Teil der Zuschüsse von 614.000 Euro sei bereits eingegangen.

Mönchsdegginger Schule wird nicht an Nähwärme angeschlossen

Die Bürgerinnen und Bürger nutzten die Möglichkeit, Fragen und Anregungen einzubringen. Nicht beantworten konnte Bergdolt, wie es mit dem Ausbau der Nahwärme aussehe. Sie verwies auf die Initiatoren. Die Schule werde nicht angeschlossen. Der Schulverband habe in diesem Jahr entscheiden müssen, wie künftig geheizt werden solle und zur Nahwärme nicht die nötige verlässliche Aussage erhalten. Um Autofahrer einzubremsen, wurde die Anschaffung einer zweiten mobilen Verkehrsüberwachung angeregt, eine Spielstraße „In der Scher“ und eventuell künstliche Hindernisse „Am Kuhstein“. Trotz Tempo 30 und rechts vor links würden viele dort „einfach runterbrettern“, so ein Anwohner. Das Ortsbild liegt nicht nur der Bürgermeisterin am Herzen. So ergab eine Nachfrage, dass die Willkommensschilder an den Ortseingängen nächstes Jahr erneuert werden. Ein Besucher meinte, er habe sich beim Feuerwehr-Jubiläum fast geschämt, wie es in manchen Straßen ausgesehen habe. Bergdolt verwies darauf, dass die Pflicht zu kehren auch beinhalte, dass man Gras und Unkraut vor seinem Grundstück entfernt. Es müsse jeder seinen Beitrag leisten. Mit dem Dank an die vielen, die das tun, beendete Bürgermeisterin die Versammlung.