Warum die Gemeinde Mönchsdeggingen Möbel kauft

Investitionen in die Ausstattung, die Stellplatzverordnung und anstehende Veranstaltungen beschäftigten die Mitglieder des Gemeinderats Mönchsdeggingen in der ersten Sitzung nach der Sommerpause. So werden etwas die Mitarbeiter des Bauhofs ein eigenes Handy erhalten. Bisher haben sie bei Außeneinsätzen dienstliche Gespräche über ihre privaten Geräte geführt. Ob ein Handy ausreicht? Ja, so Bürgermeisterin Karin Bergdolt, das sei zusammen mit den Mitarbeitern des Bauhofs entschieden worden. Doch es wird noch in weitere Bereiche investiert.

