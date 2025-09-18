Icon Menü
Mönchsdeggingen investiert in neue Möbel und Stellplatzverordnung für Bürger

Mönchsdeggingen

Warum die Gemeinde Mönchsdeggingen Möbel kauft

In Mönchsdeggingen soll die Ausstattung in verschiedenen Bereichen verbessert werden. Neuigkeiten gibt es auch von der Sanierung des Anton-Jaumann-Platzes.
Von Gitte Händel
    Bei der Sanierung des Anton-Jaumann-Platzes in Mönchsdeggingen soll es vorangehen.
    Bei der Sanierung des Anton-Jaumann-Platzes in Mönchsdeggingen soll es vorangehen. Foto: Gitte Händel (Archivibld)

    Investitionen in die Ausstattung, die Stellplatzverordnung und anstehende Veranstaltungen beschäftigten die Mitglieder des Gemeinderats Mönchsdeggingen in der ersten Sitzung nach der Sommerpause. So werden etwas die Mitarbeiter des Bauhofs ein eigenes Handy erhalten. Bisher haben sie bei Außeneinsätzen dienstliche Gespräche über ihre privaten Geräte geführt. Ob ein Handy ausreicht? Ja, so Bürgermeisterin Karin Bergdolt, das sei zusammen mit den Mitarbeitern des Bauhofs entschieden worden. Doch es wird noch in weitere Bereiche investiert.

