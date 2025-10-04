Oettinger Montessori-Schule schickt einen Wetterballon auf 35 Kilometer Höhe

Eine „Mission in der Stratosphäre“ hat die Montessori-Schule Oettingen gestartet. In einer Projektarbeit aus naturwissenschaftlicher Theorie und Praxis samt Lernerlebnis wurde mit fachlicher Unterstützung von Jens Ueckert ein mit Helium gefüllter Wetterballon gestartet. Dieser transportierte eine Forschungssonde in über 30.000 Metern Höhe.

Dem erfolgreichen Abheben des Ballons ging eine intensive Vorbereitung der Projektklasse voraus, sie wurde mit „Klassenzimmer am Rande des Weltalls“ betitelt. Den „Blick in das Schwarz des Weltalls und auf das magische Blau der Erde“ wollten die Jugendlichen erhaschen. Begleitet wurden die Schülerinnen und Schüler von Ueckert, dessen Unternehmen in Hüssingen maßgeschneiderte Elektro- und Technologielösungen entwickelt. Und genau diese wurden benötigt. Wie schwer darf die Sonde sein? Welche Technik ist notwendig? Mit wie viel Helium muss der rund zwei Meter große Ballon befüllt werden? Welche Experimente sollen durchgeführt werden?

Montessori-Schüler schicken Wetterballon mit Kameras in die Höhe

Diese Fragen wurden in Gruppenarbeit mit stellvertretender Schulleiterin Tanja Schabert und Ueckert erarbeitet. Drei Kameras fanden Platz in der kleinen Styroporbox, Datenlogger für die Aufzeichnungen von Luftdruck, Temperatur und Höhe und GPS-Tracker zum Wiederauffinden des Ballons. Der Wetterballon sollte laut Ueckert rund drei Stunden unterwegs sein. Nach Berechnungen sollte der Ballon etwa über Rain am Lech platzen und dann zwischen Pöttmes und Friedberg landen. Tatsächlich, so wurde am späten Nachmittag nach dem Start bekannt, landete der Wetterballon bei Taufkirchen im Landkreis Mühldorf in Oberbayern und zwar ausgerechnet in einer Baumkrone in 20 Metern Höhe. Das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Die Forschungssonde muss nun von einem Baumkletterer geborgen werden.

Nach erstem Augenschein der Projektbetreuer scheine die Sonde nicht beschädigt und somit könnten die Daten ausgewertet werden, so Schabert. Eine spannende Bergung und ebenso spannend war der Start im Garten der Montessori-Schule. Mit 4593 Liter Helium wurde der Ballon gefüllt, die Sonde wog rund 1400 Gramm und in kleinen Reagenzgläsern wurden verschiedene Substanzen, Öl, Essig, Luft und Alkohol, an der Sonde befestigt. Wie sich diese Flüssigkeiten in der Stratosphäre verändern, sollte herausgefunden werden. Die Schülerinnen Norina Lassert und Johanna Müller hatten die Forschungssonde bestückt und an den Wetterballon angebracht und nach einem lautstarken Countdown hob der Wetterballon ab. Begleitet von rund 150 bunten Luftballons, die von den Schülerinnen und Schülern der Montessori-Schule Oettingen dem Wetterballon nachgeschickt wurden.