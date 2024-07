Kammerchor St. Georg nimmt Zuhörer mit auf musikalische Reise durch Zeit und Raum

Nach der Rückkehr von seiner Konzertreise nach Olmütz und Prag wiederholte der Kammerchor St. Georg das in Tschechien aufgeführte Programm mit dem Motto „Durch Zeit und Raum“ in seiner Heimatkirche. Unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Udo Knauer bot er internationale Kompositionen, die meisten a cappella, einige im Zusammenspiel mit einer Bläsergruppe aus dem Nördlinger Posaunenchor, der seinerseits unter der Leitung von Korbinian auch eigene Stücke vortrug.

Den größeren Teil des Programms bildeten Stücke deutscher Komponisten, als Hauptwerk des Konzerts ragte die große doppelchörige Motette BWV 226 „Der Geist hilft unserer Schwachheit auf“ heraus, sowohl als Komposition als auch als Ensemble-Leistung des Chors. Die Frucht der dreißigjährigen, hartnäckigen und peniblen Chorarbeit zog die Konzertgemeinde in ihren Bann. Ein weiterer „Bach“ folgte im zweiten Teil des Programms in Gestalt der Orgelfuge BWV 578, die anscheinend Klangkörper verschiedener Kategorien zur Adaption animiert hat, hier in einer Bearbeitung des englischen Komponisten Ward Swingle. An zweiter Stelle ist unter den deutschen Komponisten des Konzertprogramms Felix Mendelssohn-Bartholdy zu nennen, von dem ein Kyrie eleison für Doppelchor und die Motette für achtstimmigen Chor „Richte mich, Gott“ erklangen.

„Oh bone Jesu“ ein besonderes Erlebnis des Kammerchors St. Georg

Als weitere äußerst eindrucksvolle Exempel der Knauerschen Chorarbeit erklangen „Agnus Dei“ von Samuel Barber und die hochdramatische Motette von Zoltán Kodaly „Jesus und die Krämer“ und das Paternoster des Japaners Ko Matsushita, beide für vier- bis sechsstimmigen Chor. Ein besonderes Erlebnis für die Gemeinde und für die Ausführenden war wieder einmal die Chorimprovisation „O bone Jesu“ des Schweden Gunnar Eriksson, bei der sich die Chorsänger einzeln oder in kleinen Gruppen im Kirchenraum verteilen und improvisatorisch einen ganz eigenen „totalen“ Raumklang erzeugen (und gemeinsam beenden). Gewissermaßen den Gegenpol zu diesem meditativen Auftritt bildete das Bläserstück von Christoph Georgii nach einem hebräischen Lied von Nurit Hirsch, mit modernen Rhythmen und Harmonien nicht gerade typisch für Posaunenchormusik. Auch Friedrich Silcher, weniger bekannt als Kirchenmusiker, und Altmeister Johann Pachelbel waren vertreten, beide mit Stücken beziehungsweise Arrangements für Chor und Bläser, und zur guten Nacht gab es zeitgenössische Bläsermusik von Traugott Fünfgeld (Der Mond ist aufgegangen) und Simon Wawer („O du stille Zeit“ nach Cesar Bresgen).

Und das war im Nachgang zu hören: „Es war ein tolles Konzert“ und von einem Chorsänger: „Ich will es noch nicht wahrhaben, dass es das letzte seiner Art mit Udo gewesen sein soll...“-