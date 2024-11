Wechsel in Nördlingen: Das muss ein Direktor des Amtsgerichts können

Man kann ein ganz und gar untadeliges Leben führen - und doch eines Tages mit dem Amtsgericht in Kontakt kommen. Zum Beispiel, wenn es um einen Nachlass geht oder wenn man ein Grundstück gekauft hat. In gewisser Weise, so formulierte es der Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs, Dr. Hans-Joachim Heßler, am Mittwoch in Nördlingen, begleite einen das Gericht sogar von der Geburt bis zum Tod. Umso wichtiger ist, wer das Gesicht dieser wichtigen Institution ist. In Nördlingen stand in diesem Jahr ein Wechsel an: Dieter Hubel ging, Dr. Christoph Kern kam.

