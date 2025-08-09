OB Wittner über Ärztelage: Sehen, „dass wir um jeden Facharzt kämpfen“

Ein Ärztehaus ist fertig, das zweite wird gebaut, das dritte ist in Planung. Im Hinblick auf die medizinische Versorgung in Nördlingen tut sich derzeit einiges. Worauf es laut Oberbürgermeister David Wittner ankommt.
Nördlingen
Ein Ärztehaus ist fertig, das zweite wird gebaut, das dritte ist in Planung. Im Hinblick auf die medizinische Versorgung in Nördlingen tut sich derzeit einiges. Worauf es laut Oberbürgermeister David Wittner ankommt.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden