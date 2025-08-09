Icon Menü
Neue Ärztehäuser in Nördlingen sollen die Zukunft der medizinischen Versorgung sichern

Nördlingen

OB Wittner über Ärztelage: Sehen, „dass wir um jeden Facharzt kämpfen“

Früher gab es in Nördlingen viele Ärzte in der Altstadt, mit den Ärztehäusern ziehen diese vor die Tore. Wie Nördlingens Oberbürgermeister darauf blickt.
Von Jan-Luc Treumann
    •
    •
    •
    Aktuell entsteht an der Augsburger Straße in Nördlingen ein weiteres Ärztehaus.
    Aktuell entsteht an der Augsburger Straße in Nördlingen ein weiteres Ärztehaus. Foto: Jan-Luc Treumann

    Ein Ärztehaus ist fertig, das zweite wird gebaut, das dritte ist in Planung. Im Hinblick auf die medizinische Versorgung in Nördlingen tut sich derzeit einiges. Worauf es laut Oberbürgermeister David Wittner ankommt.

