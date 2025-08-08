Icon Menü
Neues Ärztehaus in Nördlingen: Fertigstellung, Parkplätze und Apotheke geplant

Nördlingen

Wann das zweite Ärztehaus in Nördlingen fertig sein soll

Aktuell wird am nächsten Ärztehaus in Nördlingen gebaut. Investor Arlt schildert, was dort geplant ist und wie die Parkplatzsituation ist.
Von Jan-Luc Treumann
    •
    •
    •
    Aktuell wird am zweiten Ärztehaus an der Augsburger Straße gebaut.
    Aktuell wird am zweiten Ärztehaus an der Augsburger Straße gebaut. Foto: Jan-Luc Treumann

    Ohne sie geht es nicht – so ziemlich jeder Bürger muss mal von einem Arzt oder einer Ärztin behandelt werden. Fand manch ein Apotheker, dass es zuletzt am Nördlinger Marktplatz eine Art medizinisches Gesundheitszentrum gab, entsteht nun ein solches im Prinzip an der Augsburger Straße. Denn dort wird neben dem bestehenden Ärztehaus aktuell ein Zweites gebaut. Wann das an die Ärzte übergeben werden soll.

