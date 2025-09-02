Icon Menü
Rühlingstetten

Warum die Grenzsteine zwischen Bayern und Baden-Württemberg neu gesetzt wurden

Von Peter Tippl
    Klaus Jaumann, Feldgeschworener der Gemeinde Wilburgstetten, zeigt einen der neuen Landesgrenzsteine, die am Aufeinandertreffen der Bayerisch-Baden-Württembergischen Grenze zwischen Rühlingstetten und Bergheim gesetzt wurden. Foto: Peter Tippl

    Im „Geiste der guten Nachbarschaft“ wurde gemeinsam von den jeweiligen Landes- und örtlich zuständigen Vermessungsbehörden der Sichtverlauf der Landesgrenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg an den Grenzen der Landkreise Ansbach und Ostalbkreis wieder hergestellt. Im süd-westlichsten Bereich des Landkreises Ansbach zwischen dem Wilburgstettener Ortsteil Rühlingstetten und dem Tannhausener Ortsteil Bergheim im Landkreis Ostalbkreis wurden fünf neue Landesgrenzsteine gesetzt.

