Warum die Grenzsteine zwischen Bayern und Baden-Württemberg neu gesetzt wurden

Im „Geiste der guten Nachbarschaft“ wurde gemeinsam von den jeweiligen Landes- und örtlich zuständigen Vermessungsbehörden der Sichtverlauf der Landesgrenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg an den Grenzen der Landkreise Ansbach und Ostalbkreis wieder hergestellt. Im süd-westlichsten Bereich des Landkreises Ansbach zwischen dem Wilburgstettener Ortsteil Rühlingstetten und dem Tannhausener Ortsteil Bergheim im Landkreis Ostalbkreis wurden fünf neue Landesgrenzsteine gesetzt.

