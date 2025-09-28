So profitieren Schüler dreier Schulen von einer neuen Kooperation im Landkreis

In Bayern ist immer stärker der Mangel an Fachkräften in sozialen Berufen, besonders in Kitas, Pflegeeinrichtungen, Kliniken und Praxen zu spüren. Das hat laut einer Pressemitteilung spürbare Folgen: fehlende Plätze, Notbetreuungen und sogar Schließungen, die die Qualität der Betreuung, Pflege und Therapie deutlich beeinträchtigen. Doch nicht nur in diesem Bereich, sondern auch in vielen anderen sozialen Berufen klafft eine große Lücke zwischen Bedarf und verfügbarem Fachpersonal. Nachwuchskräfte sind dringend gefragt. Genau hier setzt die Zusammenarbeit zwischen der Liselotte-Nold-Schule und den Wirtschaftsschulen im Landkreis Donau-Ries an. Im Bereich der Kinderpflege, Pflege und Ergotherapie ist eine enge Partnerschaft geplant, um den Bedarf an Fachkräften zu decken.

Das Konzept „Wirtschaftsschule weitergedacht“ bringe frischen Wind in die Ausbildung, heißt es in der Pressemitteilung weiter. In den Vorabschluss- und Abschlussklassen können Schüler Module wählen, die nicht nur ihre eigenen Interessen und Talente ansprechen, sondern auch die Anforderungen der modernen Arbeitswelt widerspiegeln. In enger Kooperation mit regionalen Unternehmen, den Ausbildungsbetrieben und Berufsschulen werden Themen wie Robotik, E-Commerce, Gamification, Tourismus, Gesundheit, Umwelttechnik oder Fit for Finance praxisnah unterrichtet. Die Schüler erwerben so wichtige Kompetenzen für ihre berufliche Zukunft.

So arbeiten die Wirtschaftsschulen und die Liselotte-Nold-Schule zusammen

Die Wirtschaftsschüler, die sich für das Modul Gesundheit entscheiden, haben die Möglichkeit, in spannende soziale Berufe wie Kinderpflege, generalistische Pflege oder Ergotherapie hineinzuschnuppern. Sie durchlaufen eine umfassende Praktikumsvorbereitung und können während ihrer praktischen Tätigkeiten einen Praktikanten der Liselotte-Nold-Schule begleiten. Durch diese Kombination aus Theorie und Praxis sammeln sie wertvolle Grundkenntnisse, die ihnen den Einstieg in diesem Bereich erleichtern. Im Gegenzug erhalten die Schüler der Liselotte-Nold-Schule an den Wirtschaftsschulen im Modul „Fit for Finance“ spannende Einblicke in praxisrelevante Themen wie den Abschluss eines Mietvertrags oder das Erstellen einer Steuererklärung.

Diese enge Zusammenarbeit zwischen den Schulen soll den Übergang der Wirtschaftsschüler in eine duale Ausbildung erleichtern und dafür sorgen, dass der Region künftig mehr qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung stehen. Die Schulleiterinnen Waltraud Bergmaier (Liselotte-Nold-Schule), Gabriele Braun (Private Wirtschaftsschule Donauwörth) und Manuela Stahl (Staatliche Wirtschaftsschule Nördlingen) sehen in der Kooperation einen echten Gewinn für alle Beteiligten. (AZ)