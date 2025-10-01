Ein neuer Kinderarzt praktiziert in Oettingen

In Oettingen gibt es einen neuen Kinderarzt: Dr. Amjad Alarbid wird künftig in der Kinderarztpraxis Dr. Marion Wiedemann-Volk am Orgelhof praktizieren. Mit sichtlicher Freude begrüßte Bürgermeister Thomas Heydecker am Mittwoch den Mediziner. Passend als Gastgeschenk hatte das Stadtoberhaupt für die Spielecke des Wartezimmers Bilderbücher und ein Spiel mitgebracht. Ein „Aufatmen“ über die nun gesicherte Kinderarztversorgung in und um Oettingen war nicht nur beim Bürgermeister spürbar, sondern auch bei Dr. Marion Wiedemann-Volk.

