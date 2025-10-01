Icon Menü
Neuer Kinderarzt Dr. Amjad Alarbid startet in Oettingen

Oettingen

Ein neuer Kinderarzt praktiziert in Oettingen

Dr. Amjad Alarbid will die Nachfolge von Dr. Marion Wiedemann-Volk antreten. Er hat in Syrien studiert. Was ihm in Oettingen sofort gefallen hat.
Von Peter Tippl
    Bürgermeister Thomas Heydecker (zweiter von links) hieß den neuen Kinderarzt Dr. Amjad Alarbid (dritter von rechts) in der Kinderarztpraxis von Dr. Marion Wiedemann-Volk (Mitte) im Kreise der Mitarbeiterinnen Sabine Dietrich (links) und (von rechts) Tanja Oettinger und Andrea Kienzle willkommen.
    Bürgermeister Thomas Heydecker (zweiter von links) hieß den neuen Kinderarzt Dr. Amjad Alarbid (dritter von rechts) in der Kinderarztpraxis von Dr. Marion Wiedemann-Volk (Mitte) im Kreise der Mitarbeiterinnen Sabine Dietrich (links) und (von rechts) Tanja Oettinger und Andrea Kienzle willkommen. Foto: Peter Tippl

    In Oettingen gibt es einen neuen Kinderarzt: Dr. Amjad Alarbid wird künftig in der Kinderarztpraxis Dr. Marion Wiedemann-Volk am Orgelhof praktizieren. Mit sichtlicher Freude begrüßte Bürgermeister Thomas Heydecker am Mittwoch den Mediziner. Passend als Gastgeschenk hatte das Stadtoberhaupt für die Spielecke des Wartezimmers Bilderbücher und ein Spiel mitgebracht. Ein „Aufatmen“ über die nun gesicherte Kinderarztversorgung in und um Oettingen war nicht nur beim Bürgermeister spürbar, sondern auch bei Dr. Marion Wiedemann-Volk.

