Neuer Radweg: Gemeinderat sieht „Gefahrenpotential“

„Gefahrenpotenzial“ sah der Marktoffinger Gemeinderat bei dem Aufeinandertreffen des im Bau befindlichen Radweges von Fremdingen parallel der Bundesstraße in die Schützenstraße im Ortsteil Minderoffingen. Ausgelöst wurde die Diskussion darüber, nachdem Bürgermeister Helmut Bauer die Übernahme der Baulast nach der Fertigstellung des Radweges angesprochen hatte. Die Räum- und Streupflicht für den Radweg verbleibe ohnehin bei der Gemeinde, hieß es, und damit sei die Kommune für die Verkehrssicherheit verantwortlich. Eine Entscheidung für die Übernahme fällte das Gremium nicht, da noch Informationsbedarf herrschte. Angesprochen wurde die Situation in Minderoffingen zwischen der Dorfstraße bis zur Heizzentrale an der Schützenstraße. Im nördlichen Bereich sei bereits der Erdaushub für den Radweg vollzogen und folglich mündet der parallel der Bundesstraße verlaufende Radweg direkt in die Schützenstraße ein. Hier sah der Gemeinderat eine echte Gefahrenstelle zwischen den Radfahrern und dem innerörtlichen Verkehr. Die Beschilderung wird vom Landratsamt vorgegeben und ausgeführt, hieß es. Den Themenkomplex will Bürgermeister Bauer bei einem Ortstermin mit den zuständigen Behörden klären und die Ergebnisse im Gemeinderat vorstellen.

