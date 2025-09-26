Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Neuer Radweg in Minderoffingen: Gemeinderat warnt vor Gefahren an Schützenstraße

Marktoffingen

Neuer Radweg: Gemeinderat sieht „Gefahrenpotential“

Wo der neue Radweg in Minderoffingen in die Schützenstraße mündet, könnte es gefährlich werden, sagen die Räte. Eine Entscheidung gibt es noch nicht.
Von Peter Tippl
    • |
    • |
    • |
    Der Radweg parallel der Bundesstraße auf Höhe Minderoffingen befindet sich gerade im Bau. Beim Aufeinandertreffen des Radweges mit innerörtlichem Verkehr könnte es zu gefährlichen Situationen kommen.
    Der Radweg parallel der Bundesstraße auf Höhe Minderoffingen befindet sich gerade im Bau. Beim Aufeinandertreffen des Radweges mit innerörtlichem Verkehr könnte es zu gefährlichen Situationen kommen. Foto: Peter Tippl

    „Gefahrenpotenzial“ sah der Marktoffinger Gemeinderat bei dem Aufeinandertreffen des im Bau befindlichen Radweges von Fremdingen parallel der Bundesstraße in die Schützenstraße im Ortsteil Minderoffingen. Ausgelöst wurde die Diskussion darüber, nachdem Bürgermeister Helmut Bauer die Übernahme der Baulast nach der Fertigstellung des Radweges angesprochen hatte. Die Räum- und Streupflicht für den Radweg verbleibe ohnehin bei der Gemeinde, hieß es, und damit sei die Kommune für die Verkehrssicherheit verantwortlich. Eine Entscheidung für die Übernahme fällte das Gremium nicht, da noch Informationsbedarf herrschte. Angesprochen wurde die Situation in Minderoffingen zwischen der Dorfstraße bis zur Heizzentrale an der Schützenstraße. Im nördlichen Bereich sei bereits der Erdaushub für den Radweg vollzogen und folglich mündet der parallel der Bundesstraße verlaufende Radweg direkt in die Schützenstraße ein. Hier sah der Gemeinderat eine echte Gefahrenstelle zwischen den Radfahrern und dem innerörtlichen Verkehr. Die Beschilderung wird vom Landratsamt vorgegeben und ausgeführt, hieß es. Den Themenkomplex will Bürgermeister Bauer bei einem Ortstermin mit den zuständigen Behörden klären und die Ergebnisse im Gemeinderat vorstellen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden