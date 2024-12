Oettingens Hotel Krone eröffnet bald: Das ist in den Restaurants geplant

Aus der Großbaustelle im Herzen Oettingens wird langsam aber sicher ein Hotel. Ab dem Frühjahr sollen Gäste in den 40 Zimmern übernachten können. Es wird Seminarräume geben, den Kronensaal sowie zwei Restaurants, die auch für externe Gäste geöffnet sein werden. Am Donnerstag hat sich Markus Wölflik, der neue Hoteldirektor der Krone, im Oettinger Stadtrat vorgestellt und erläutert, worauf sich Restaurantgäste in Zukunft freuen können.

