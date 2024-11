Künftiges MVZ: Erste Praxis eröffnet im Januar in Wassertrüdingen

Die erste Praxis im geplanten Ärztehauskomplex Wassertrüdingens nimmt im Januar 2025 mit der Kinder- und Jugend-Psychotherapeutin Annika Schlicker den Betrieb auf. Wie der weitere Ausbau zu einem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) gelingen kann und welche Schritte unternommen werden müssen, wurde bei einer Informationsveranstaltung vom Projektinitiator Hans-Werner Kummerow und dem Geschäftsführer der Projektgesellschaft, Nils Kühne-Hellmessen, bei einer Informationsveranstaltung im städtischen Bürgersaal erläutert.

Als ärztliche Leitung für das MVZ konnte Kummerow die Chefärztin der Hessing-Kliniken Augsburg, Dr. Annett Roch, gewinnen. Die Fachärztin für Allgemeinmedizin übernehme die Leitung in der Gründungsphase des MVZ und freue sich, so ihre Videobotschaft, auf eine spannende Zeit in Wassertrüdingen. Die approbierte Kinder- und Jugend-Psychotherapeutin Annika Schlicker, aufgewachsen in Unterschwaningen, will mit ihrem Mann in Obermögersheim sesshaft werden, wird mit ihrer Praxis und den Patienten aus Dinkelsbühl in die neuen Räume in der Poststraße 5a zum 1. Januar umziehen. Ausgereizt sei zwar ihre Aufnahmekapazität, aber gerne können Anfragen gestellt werden.

MVZ in Wassertrüdingen? Zahl der Versorgungszentren in Bayern steigt

In der von Kummerow vorbereiteten Präsentation wurden MVZ aus der Region in Burgbernheim, für einen ähnlichen Baukörper wie in Wassertrüdingen wurden 2,5 Millionen Euro investiert, und im benachbarten Westheim im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen vorgestellt. Für dieses im Bau befindliche Projekt seien Fördergelder von 500.000 Euro in Aussicht gestellt, hieß es. Gegenseitige Urlaubsvertretungen, fachlicher Austausch oder Entlastung bei Bürokratie seien Vorteile eines MVZ und, so Kummerow, in den letzten 20 Jahren habe sich die Zahl von 23 MVZ in Bayern mit rund 8000 angestellten Ärzten auf über 2000 MVZ mit fast 50.000 angestellten Ärzten drastisch erhöht. Klassische Praxisnachfolger im ländlichen Raum, auch im Altlandkreis Dinkelsbühl, seien schwierig zu finden.

Zum Januar dieses Jahres habe die Bayerische Staatsregierung ein neues Förderprogramm mit 150.000 Euro bei zehnprozentigem Eigenanteil pro Gemeinde für die Sicherung ärztlicher Versorgung aufgelegt. Wenn sich die umliegenden Gemeinden im ILE-Verbund zusammentun und wenn über ein Städtebauförderprogramm Mittel fließen könnten, wäre der Ausbau für das MVZ gesichert, wurde dargelegt. Die Kommune müsse allerdings Anträge stellen, ein privater Investor kann dies nicht. Kummerow habe das Areal in vier Teilprojekte gegliedert. Im renovierten Nebenhaus (Poststraße 5a) wird Annika Schlicker den Praxisbetrieb aufnehmen, im Altbau könnten Wohnungen gekauft und über Fördermittel und Denkmalschutzprogramme ausgebaut werden, das MVZ nach politischer Willensbildung in Beteiligung der Kommunen mit den Förderprogrammen ausgebaut werden und als vierter Bauabschnitt auf dem ehemaligen Parkplatz der Post das neue Ärztehaus entstehen.

In Wassertrüdingen sollen Anreize für weitere Ärzte geschaffen werden

Die Beteiligung der umliegenden Kommunen sah Bürgermeister Stefan Ultsch schwierig, denn er habe bei einer Zusammenkunft der ILE-Gemeinden bis auf Ehingen – die dortige Arztpraxis wurde geschlossen – zaghaftes Interesse festgestellt. Kontakt zu Ärzten sei vorhanden, wurde eine Anfrage in der Diskussion beantwortet und die Sanierung des Projekts laufe dynamisch. Es werde morgen keine Schwarzwaldklinik mit Sascha Hehn eröffnen, stellte Geschäftsführer Kühne-Hellmessen deutlich klar, das MVZ entwickle sich mit dem Verlauf des Bauprojekts. Gelegenheiten und Anreize schaffen, damit Ärzte kommen, wurde als Zielsetzung genannt. Zweiter Bürgermeister Klaus Schülein schlug vor, sich die vorgestellten MVZ für eine genaue Beurteilung anzusehen. In der Versammlung wurde das MVZ einhellig als guter Ansatz begrüßt, die Zahl der Besucherinnen und Besucher hielt sich aber auch in Grenzen.