Pläne für MVZ mit Ärztehaus in Wassertrüdingen werden konkreter

Im Norden des Landkreises Donau-Ries soll ein Medizinisches Versorgungszentrum mit Ärztehaus entstehen. So sehen die Pläne bisher aus.

Die Pläne für ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) mit Ärztehaus in Wassertrüdingen werden konkret. In der jüngsten Bauausschusssitzung wurde dem Bauantrag für Umbau der ehemaligen Poststelle an der Poststraße 5 sowie einem Neubau auf gleichem Grundstück parallel des Weinbergwegs zugestimmt. Im geplanten Gebäudekomplex sollen vier ärztliche Praxen sowie vier Wohnungen entstehen.

Medizinisches Versorgungszentrum in Wassertrüdingen geplant

Zielsetzung des Investors ist, ein sogenanntes Hausärzte-MVZ mit Ärztehaus zu etablieren und damit einer drohenden Unterversorgung bei der hausärztlichen Betreuung Wassertrüdingens und der Region entgegenzusteuern. Mit der Bauvoranfrage hatte sich der Bauausschuss bereits seit November beschäftigt und war zudem mit dem Investor und dem Initiator, Hans-Werner Kummerow, bei einer Ortseinsicht am Gelände an der Poststraße.

Die vorgelegten Entwürfe für ein eigenständiges Gebäude auf dem an den Weinbergweg einmündenden Parkplatz wurden danach überarbeitet und das neue Gebäude nach Süden unmittelbar angrenzend an das Bestandsgebäude der ehemaligen Poststelle gerückt. Verbunden sollen beide Gebäude durch einen Zugang mit Treppenhaus und Aufzug werden.

Das neue Gebäude soll in gleicher Bauweise wie die ehemalige Post zweigeschossig mit Satteldach gestaltet werden. Belange des Denkmalschutzes – die Poststelle wurde im Januar 1929 eröffnet – flossen dabei ein. Im Bauausschuss wurden für den Bauantrag Befreiungen für die Überschreitung der Baugrenzen erteilt, die laut Zweitem Bürgermeister Klaus Schülein vom Landratsamt Ansbach hätten schon längst geändert werden müssen. Schülein hatte sich intensiv in die Vorplanung eingebracht und laut dem Initiator Kummerow bei Behörden enorm unterstützt. Man sei glücklich, so ein Projekt für Wassertrüdingen in Aussicht zu haben, führte denn auch Schülein in der Sitzung an.

20 Parkplätze auf dem Grundstück

Entschieden wurde vom Bauausschuss auch, dass anstatt der vorgegebenen 24 Parkplätze nur 20 auf dem Grundstück nachgewiesen werden müssen. Auf Nachfrage teilte Hans-Werner Kummerow mit, dass er aus persönlicher Betroffenheit im vergangenen Jahr die Initiative zu diesem Hausärzte-MVZ mit Ärztehaus ergriffen habe. Hierzu wurde eine Projektgesellschaft gegründet. Für die Neuansiedlung von Ärzten im ländlichen Raum bestehen Zuschussmöglichkeiten durch die Kassenärztliche Vereinigung, hieß es. Nach der Zustimmung im Bauausschuss sieht Kummerow den weiteren Zeitplan für die Umsetzung optimistisch. Ende dieses Jahres könnte bereits im Erdgeschoss des bestehenden ehemaligen Postgebäudes eine Praxis in Betrieb gehen und für kommendes Jahr soll der Neubau angegangen werden. Die gesamte Investitionssumme wurde auf etwa fünf Millionen Euro geschätzt.

Informationen unserer Redaktion zufolge sollen für das Versorgungszentrum in Wassertrüdingen auch Ärzte aus dem Ries angefragt worden sein. Bekanntlich ist die ärztliche Versorgung gerade im Norden des Landkreises Donau-Ries für viele Bürgerinnen und Bürger alles andere als zufriedenstellend. In Oettingen droht die Unterversorgung. Eine Arbeitsgruppe will die Lage in der Region verbessern. Der Hausärztemangel ist in keinem Bereich Schwabens größer als in "Donauwörth Nord", wie die Kassenärztliche Vereinigung (KV) im Versorgungsatlas den Raum von Kaisheim bis Wemding und von Harburg bis Tagmersheim benennt. Als unterversorgt gelten Bereiche mit einem Grad unter 75 Prozent. Davon gibt es in Bayern nur wenige, einer davon ist Donauwörth Nord. Aktuelle Zahlen soll es im März geben. Dass der Versorgungsgrad für Oettingen dann weit unter 94 Prozent liegt, ist laut KV wahrscheinlich. (mit vmö)