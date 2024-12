Neues Buch von Gerhard Beck: "Bauernaufstand 1525 im Ries"

Ein neues Buch von Gerhard Beck ist in Auhausen präsentiert worden: „Aufrürig undt ungehorsam - Der Bauernaufstand 1525 im Ries und seiner Nachbarschaft“ heißt es. Die Veranstaltung wurde von Manfred Wegele, dem Vorsitzenden des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde, moderiert. Bürgermeister Martin Weiß hatte stolz seine Gemeinde als Brücken-, nicht Grenzort von drei Landkreisen und zwei Regierungsbezirken vorgestellt. Dass der Bauernaufstand von 1525 einen Teil seiner Spuren dort hinterlassen hat, rechtfertigte die Wahl des Ortes für den Auftakt des in wenigen Wochen beginnenden Gedenkjahres, das im Ries und in den angrenzenden Landschaften eine Vielzahl von Einzelveranstaltungen mit sich bringen wird.

Friedrich Wörlen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gerhard Beck Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ludwig Spaenle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis