Mönchsdeggingen schafft grünes Klassenzimmer als Lernort im Freien

Wenn wir an Lernen denken, denken wir üblicherweise an „drinnen“, sagte Mönchsdeggingens dritte Bürgermeisterin Birgit Kellner. Wir denken selten an draußen, an ein Lernen im Freien, „dem Klima ausgesetzt“. Ein solches Lernen draußen wird ab nächstem Jahr in der Geopark-Grundschule in Mönchsdeggingen möglich sein. Der Spatenstich für das grüne Klassenzimmer ist erfolgt. Man wird auf Steinen sitzen, die halbrund angeordnet sind wie in einem Amphitheater. Und der Blick wird ins Ries gehen, in den Geopark. „Die Kinder können mit allen Sinnen die Natur erleben“, es entstehe ein neuer Sozialraum, so Andrea Hertle, Jenny Ruske und Rebecca Kühlinger als Vertreterinnen des Elternbeirats. Es entstehe ein wunderschöner Lernort, der es attraktiv mache, sich einzubringen, ergänzte Rektorin Katja Ruf-Lettenmeier.

