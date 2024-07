Neuntklässler der Moll-Berczy-Mittelschule feiern ihren Abschluss in Wallerstein

„Du hast den Schlüssel in der Hand“, so lautete das Motto der diesjährigen Entlassfeier zur Verabschiedung der Neuntklässler an der Moll-Berczy-Mittelschule in Wallerstein.

In einer kurzen Andacht machten Pfarrer Haimböck und Dekan Eichler deutlich, dass die Schülerinnen und Schüler im Laufe ihrer Schulzeit Schlüsselkompetenzen erworben hätten, die ihnen für ihr restliches Leben helfen würden. Im wahrsten Sinne des Wortes hielten sie nun mit ihren Zeugnissen den Schlüssel in der Hand, um versperrte Türen aufzusperren und Hindernisse aus dem Weg zu räumen.

Schülerinnen und Schüler der Moll-Berczy-Mittelschule sollen stolz auf Erreichtes sein

„Ihr wart schon eine besondere Klasse“, schmunzelte Rektorin Brigitte Ulbricht zu Beginn ihrer Begrüßungsrede und zählte einige Situationen aus der gesamten Mittelschulzeit der Abschlussklasse auf. Sie appellierte an die Jugendlichen, gemäß ihrem Motto, ihr Leben von nun an immer mehr selbst in die Hand zu nehmen. Sie sollten stolz auf sich sein, ihren gelungenen Abschluss feiern und ihre Freiheit genießen, aber auch auf den neuen Wegen sich etwas zutrauen, Einsatz zeigen und verantwortungsvoll mit ihren neu erworbenen Schlüsseln umgehen. Bürgermeister Georg Stoller gratulierte ganz herzlich zum bestandenen Abschluss und äußerte die Hoffnung, dass möglichst viele ihr Wissen und Können in Zukunft auch in der Gemeinde Wallerstein einbringen.

Die Ansprache von Klassenlehrer Jörg Bäuml erinnerte an besondere Episoden aus den vergangenen drei Schuljahren und würdigte die Leistungen der Absolventinnen und Absolventen. Dabei vergaß er nicht zu erwähnen, dass zahlreiche „Updates“ in den Schülerhirnen notwendig waren, um dieses Ziel auch zu erreichen, und dass die Aktualisierungen nicht immer gleich beim ersten Versuch erfolgreich aufgespielt werden konnten. Nun sei aber, nach langer gemeinsamer Wegstrecke das Ziel erreicht worden, um mit der letzten Softwareversion autonomes Fahren in der Lebenswelt möglich sein sollte.

Klassenbeste geehrt

Anschließend fand die Ehrung der Klassenbesten mit einer kleinen Geschenkübergabe durch den Elternbeirat, vertreten durch die beiden Vorsitzenden Bettina Westphal und Markus Lütke Brintrup statt.

Im festlichen Ambiente nahmen Jugendlichen stolz ihre Abschlusszeugnisse sowie einen symbolischen Schlüssel in Empfang und präsentierten ein selbst zusammengeschnittenes Reel über ihre gesamte Schulzeit, das viel Beifall fand. Musikalische Einlagen, wie ein Marsch der Bläsergruppe der Moll-Berczy-Mittelschule, Klavierstücke von Mathilda Hahnemann (Klasse 7b) und ein von den Sechstklässlern einstudierter Rap zum Lied „Wildberry Lillet“ rundeten den feierlichen Abend stimmungsvoll ab.