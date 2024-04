Wallerstein

06:00 Uhr

Noch nie hatte Wallerstein so viele Schulden: Jetzt will der Bürgermeister sparen

Plus Die Verbindlichkeiten der Kommune klettern auf ein Rekordniveau. Doch daran sind nicht allein die Wallersteiner Schuld – sondern auch der Staat.

Von Bernd Schied

Die Marktgemeinde Wallerstein muss sich in diesem Jahr weiter verschulden, und das nicht zu knapp. Ende des Jahres werden die Gesamtverbindlichkeiten nach Berechnungen von Kämmerer Nico Hoffmann voraussichtlich auf 8,16 Millionen Euro angestiegen sein – so viel wie noch nie in der Geschichte der Kommune. Dies würde pro Kopf der Einwohner 2325 Euro ausmachen. Vor diesem Hintergrund hat sich die Verwaltung einen strikten Sparkurs verordnet.

"Die Finanzen stehen derzeit Spitz auf Knopf", sagte Hoffmann unserer Redaktion gegenüber. Laut Kämmerer tragen dazu in erster Linie die bis dato zwar zugesagten, jedoch noch nicht ausbezahlten Zuwendungen des Staates in den Bereichen Dorferneuerung und Kanalsanierung bei. Insgesamt fehlten in diesen beiden Bereichen der Gemeindekasse rund zwei Millionen Euro. Mit der Auszahlung rechne er nicht vor 2026. Deswegen müsse die Kommune zwischenfinanzieren und dafür Kredite bei den Banken aufnehmen. Die Neuverschuldung liege in diesem Jahr bei rund drei Millionen Euro.

