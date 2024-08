Aktivisten hängen Fahrradschilder an die Stadttore

In der Nacht auf Donnerstag haben die Aktivistinnen und Aktivisten des Nördlinger Klimacamps eine Aktion gestartet, wie sie in einer Pressemitteilung bekannt geben. Wie berichtet, fordert die Gruppe eine autofreie Innenstadt, daher haben sie an den Toren zur Nördlinger Innenstadt selbst gemalte Radweg-Schilder aufgehängt. Für die Aktivist:innen sei Nördlingen perfekt, um die Idee einer autofreien Innenstadt umzusetzen, da die Stadtmauer und die Umfahrungsmöglichkeiten eine sehr gute Grundlage böten. Ihnen sei bewusst, dass vor allem ältere Generationen nicht außerhalb der Stadt parken könnten, da der Fußweg in die Stadt zum Arzt zu beschwerlich sei. Dafür gebe es verschiedene Lösungen wie das NÖ-Mobil oder Autos, die mit Behindertenschein noch in der Innenstadt parken dürften. Zudem könnten Liegefahrräder oder vierrädrige Elektroroller zur Lösung beitragen. (AZ)





