vor 32 Min.

Am Nördlinger Stiftungskrankenhaus gibt es wieder eine Schmerzambulanz

Am Stiftungskrankenhaus in Nördlingen gibt es nun auch wieder eine Schmerzambulanz.

Plus Ähnlich wie bei einem niedergelassenen Schmerzarzt können Patienten in der Schmerzambulanz behandelt werden. An welche Patienten sich dieses Angebot richtet.

Von Bernd Schied

Am Stiftungskrankenhaus in Nördlingen gibt es als Ergänzung zur Schmerztagesklinik nun auch wieder eine Schmerzambulanz. Diese bietet die Möglichkeit, dass Patienten mit Überweisung vom Fach- oder Hausarzt am Stoffelsberg betreut werden können, ähnlich wie bei einem niedergelassenen Schmerzarzt.

Nach dem Ausscheiden des früheren Chefarztes Dr. Thomas Handschuh war diese Art der Behandlung kurzzeitig nicht möglich. Erst mit dessen Nachfolger, dem Leitenden Oberarzt Dr. Dirk Boujong, wurde sie wieder geschaffen, weil er über die dafür notwendige Ermächtigung der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) verfügt.

