Nördlingen

Das bietet die neue Hebammenpraxis in Nördlingen an

Die vier Hebammen (von links) Anja Kaufmann, Sabine Hänlein, Christina Pflugmacher und Julia Üschner eröffnen eine eigene Praxis in Nördlingen.

Plus Für viele Schwangere ist die Hebamme eine wichtige Vertraute. Vier Hebammen aus der Region haben sich jetzt zusammengetan und eröffnen ihre eigene Praxis.

Die Zeit der Schwangerschaft ist für die meisten Mütter eine außergewöhnliche. Der Körper verändert sich, der Geist auch - und spätestens mit der Geburt des Kindes ist sowieso alles anders als geplant. Die Hebamme ist da oft eine sehr wichtige Vertraute: Sie weiß Rat bei Beschwerden, hilft über manches Tief und begleitet beim Hineinwachsen in die neue Mutterrolle. In Nördlingen können sich Frauen bald an eine neue Hebammenpraxis wenden, "Bauchgefühl mit Herz" wird sie heißen. Die vier Hebammen, die dort zusammenarbeiten, sind keine Unbekannten im Ries.

