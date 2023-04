Der Osterhase mag es weich

Zwei Wochen vor Oster beginnt in der Kindheit unserer Kolumnistin der Marathon für die Osterfesttage. Alles im Sinne des Osterhasen, versteht sich.

Ostern begann für mich als Kind stets zwei Wochen vor den eigentlichen Osterfesttagen. Schrittweise tastete man sich quasi langsam an den heiligen Tag heran – und damit meine ich nicht die Auferstehung Jesu. Die kannte man zwar als katholisch erzogenes Kind im katholischen Rieser Dorf irgendwie, aber das eigentliche Heiligtum war der eierbringende Osterhase.

Zugegeben, kein Indiz für übermäßige Intelligenz in der frühen Kindheit, wenn man sich weismachen lässt, ein Hase würde dank eines auf den Rücken gebundenen Korbes Ostereier verteilen, aber, was soll ich sagen, es hat funktioniert. Erster Schritt auf dem Weg zu Ostern war also stets das Basteln der Osterkerze bei Oma. Neben Kaba (ohne Haut) und Schokowaffeln (als Bruch) standen an ihrem Tisch stapelweise Wachsplatten bereit und warteten darauf, von meinen Kinderhänden zu Fischen und Sonnenstrahlen geformt zu werden. Am Ende schaffte es Oma irgendwie immer, aus meinen hieroglyphisch anmutenden Gebilden im letzten Feinschliff christliche Auferstehungssymbole zu zaubern.

Ostertraditionen im Hause Wizinger: Eier sollen glänzen

Als zweiter Schritt folgte das traditionelle Bearbeiten von Eiern. Die eine Hälfte wurde hart gekocht, eingefärbt und abschließend mit der Fettschwarte vom Rauchfleisch eingeölt. Schließlich mussten sie für den Osterhasen schön glänzen (ich habe wirklich alles geglaubt). Die andere Hälfte wurde pustend entleert, mit Krepppapier und unglaublich viel Sauerei verschönert und an alles gehängt, was Astähnlichkeiten besaß.

Als letzte Station des vorösterlichen Marathons fehlte nun natürlich noch der Bau des Osternestes. Hier brachten die Eltern noch einmal all ihr Fachwissen aus ihren früheren Bauherren-Zeiten ein und halfen einem dabei, den Eingang groß genug (der Hase muss durchpassen), die Moosdecke dicht genug (der Hase mag es gern weich) und ein Stück Karotte als Interieur (der Hase hat bestimmt Hunger) zu planen. Äh, ja, ich merke selber gerade, dass ich leicht, wirklich sehr leicht hinters Licht zu führen war.

Und genau aus diesem Grund überkommt mich jedes Jahr um diese Zeit das Bedürfnis, breit zu schmunzeln. Vor allem, wenn ich eifrig dabei helfe, viel, ganz viel Moos fürs Osternest zu sammeln. Der Hase mag's schließlich weich.