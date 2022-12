Die wichtigsten Infos für den Start von Go-Ahead auf der Riesbahn

Plus Ab Sonntag gilt der Winterfahrplan auf der Riesbahn. Dort übernimmt ein neues Zugunternehmen. Pendler sollen damit rechnen, dass es noch haken könnte.

Ab kommenden Sonntag gilt auf den Zugstrecken ein neuer Winterfahrplan. Doch damit nicht genug: Im Ries und darüber hinaus auch zwischen Augsburg und Würzburg sowie Augsburg und München fahren künftig Züge von Go-Ahead. Wegen fehlender Lokführer und Züge kann das Unternehmen jedoch nicht so starten, wie geplant und vertraglich mit der Bayerischen Eisenbahngesellschaft und dem Verkehrsministerium in Baden-Württemberg ausgehandelt. Zwar gibt es inzwischen Notlösungen, doch noch nicht alle Verbindungen können genutzt werden. Ein Überblick zum Eisenbahn-Neustart.