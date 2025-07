Zwei besondere Abschiede in Sankt Salvator an einem Tag

Ein doppelter Abschied ist am Sonntag in St. Salvator in Nördlingen gefeiert worden. Im Festgottesdienst verabschiedete die Pfarreiengemeinschaft die Franziskanerinnen des Klosters Maria Stern, die aus Altersgründen ins Schwesternheim in Bergheim (Augsburg) ziehen und das Kloster nach 157 Jahren auflösen. Zudem wurde Kirchenmusiker Klaus Ortler nach 36 Jahren Dienst in den Ruhestand verabschiedet.

