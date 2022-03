Ein möglicher Standort fürs neue Nördlinger Feuerwehrhaus?

Plus Die SPD-Fraktion im Nördlinger Stadtrat bringt einen weiteren Standort ins Spiel. Der bekommt von Stadtbrandinspektor Marco Kurz gute Noten. Wer weichen müsste.

Die Standortanalyse zum Neubau eines Feuerwehrhauses in Nördlingen wird auf Wunsch der SPD-Stadtratsfraktion um einen weiteren möglichen Standort ergänzt. Er wäre der neunte. Bei allen denkbaren Alternativen plädieren die Sozialdemokraten für eine Flächen schonende Bauweise.