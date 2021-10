Nördlingen

29.10.2021

Auf diesen acht Plätzen könnte das neue Nördlinger Feuerwehrhaus stehen

Plus Die Stadtverwaltung hat untersucht, wo in Nördlingen das neue Gerätehaus gebaut werden könnte. Im Stadtrat wird über die Top 3 diskutiert – einig ist man sich noch nicht.

Von Martina Bachmann

Die Freiwillige Feuerwehr Nördlingen braucht ein neues Gerätehaus – was niemanden überraschen kann. Schon 2017 seien bei einer Begehung des aktuellen Standorts in der Spitalmühle diverse Mängel festgestellt worden, wie Kommandant Marco Kurz am Donnerstagabend im Stadtrat sagte. Die Wehr hat offiziell ein neues Gebäude beantragt und die Stadtverwaltung hat acht mögliche Standorte untersucht. Wirklich infrage scheint aber nur einer zu kommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

