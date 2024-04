Eine Ausstellung in Nördlingen: 75 Jahre Grundgesetz

Oskar Bernhard hat sich den Artikeln des Grundgesetzes angenommen. Er spielt mit Buchstaben, Wörter und Zeichen. Seine Werke sind an mehreren Stellen in Nördlingen zu sehen.

Selbstverständlich ist das Grundgesetz und alles, was es bedeutet, in unserer Zeit. So selbstverständlich, dass man sich kaum mehr Gedanken darüber macht, wie es ohne wäre. Ohne Meinungsfreiheit, ohne Versammlungsfreiheit, ohne den besonderen Schutz von Ehe und Familie, um nur ein paar wenige Beispiele zu nennen. Das Grundgesetz ist, wenn man so will, überall und doch auch wieder nicht präsent. In Nördlingen wird ihm zum 75. Geburtstag mit einer Ausstellung besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

Die Schau wurde am Montag im Rathausgewölbe eröffnet. Sie ist nicht in einem Raum oder in einem Gebäude zu sehen, sondern an zahlreichen Stellen in der gesamten Innenstadt. Oskar Bernhard, seines Zeichens Schriftsetzer, hat sich verschiedene Artikel des Grundgesetzes vorgenommen. Er erklärt und interpretiert sie mit Schrift - ein besonderes und geglücktes Vorhaben, das die Betrachterin und den Betrachter zum Nachdenken anregt. So lautet beispielsweise der Artikel eins des Grundgesetzes: "Die Würde des Menschen ist unantastbar." Bernhard lässt einen freien Platz zwischen den beiden Wörtern "ist" und "unantastbar", der Lesefluss stockt, eine Pause entsteht. Eine Pause fürs Gehirn.

OB David Wittner lobt auf der Vernissage in Nördlingen Bernhards Kunst

Oberbürgermeister David Wittner sagte bei der Vernissage, Bernhard verstehe sich nicht als Künstler sondern als Handwerker und Dienstleister. Doch seine Werke entsprächen zweifelsfrei höchsten künstlerischen Ansprüchen. Er interpretiere, jongliere und sensibilisiere, fordere die Beobachter zum Schmunzeln und zum Denken auf: "Er ist ein Zauberer mit Worten und Buchstaben." Nördlingen könne sich glücklich schätzen, Bernhard in der Stadt zu wissen. Mit der Ausstellung bringe man das Grundgesetz "sprichwörtlich unter die Leute".

Bernhard selbst erinnerte daran, dass es in Nördlingen bereits früh eine Druckerei gegeben habe. Bezeichnenderweise sei die vom gleichen Offiziellen kontrolliert worden, der auch für Apotheken zuständig war. Schließlich konnten beide "Gift" unter das Volk bringen. Bernhard ging insbesondere auf den Grundgesetz-Artikel ein, der den besonderen Schutz von Ehe und Familie garantiert. Die Ehe habe er deshalb seitenverkehrt gedruckt, um deutlich zu machen, dass damit heutzutage auch eine Ehe von homosexuellen Partnern gemeint sei: "Die Ehe hat sich verändert." In Familie gebe es ein großes L und ein kleines i, weil auch eine Alleinerziehende mit ihrem Kind eine Familie sei.

Der Seh- und Hörpfad durch Nördlingen ist bis Ende Juli zu erleben

Die Leiterin des Nördlinger Kulturbüros, Dr. Franziska Emmerling, berichtete über die Entstehungsgeschichte der Ausstellung. Mehr als ein Jahr lang habe man daran gearbeitet. So sei das Rot des Stoffes, der den Hintergrund in den Bilderrahmen bildet, die Farbe, die auch die Verfassungsrichter tragen. Das Ziel der Ausstellung sei es, dem Grundgesetz eine Stimme zu geben. Deshalb gibt es auch zu jeder Station einen eigens eingesprochenen Text - und zwar von einem Vertreter oder einer Vertreterin der Institution, bei der der betreffende Artikel hängt. Ganz frei berichten die Sprecherinnen und Sprecher, was für sie dieser Abschnitt des Grundgesetzes bedeutet.

Emmerling sagte, sie wünsche sich, dass viele Menschen und Gruppen dem Seh- und Hörpfad durch Nördlingen folgten. Und: "Ich wünsche mir, dass wir uns ab jetzt immer wieder fragen, was Menschenwürde für uns eigentlich bedeutet und wo wir uns ganz persönlich im Großen aber gerade auch im Kleinen einbringen, ihre Unantastbarkeit zu schützen." Bei der Vernissage gab es für das Grundgesetz sogar ein Geburtstagsständchen: das Werk von Haydn, dessen Melodie heute die deutsche Nationalhymne ist. Dargeboten wurde es von einem Streicherensemble der Nördlinger Musikschule mit Gast, Julia Rabel, Martina und Alexander Rabe sowie Barbara Böhm umrahmten die Vernissage.

Die Ausstellung ist noch bis zum 28. Juli in der Nördlinger Altstadt zu sehen. Den Flyer mit allen Standorten gibt es kostenlos im Kulturbüro, in der Tourist-Info und bei den meisten Ausstellungsorten. Zudem werden am Montag, 6. Mai, und am Montag, 17. Juni, jeweils ab 17 Uhr, Führungen angeboten, Treffpunkt ist am Rathaus. Eine inklusive Führung findet am Freitag, 3. Mai, ab 17 Uhr statt, Treffpunkt ist dann der Marktplatz 20.