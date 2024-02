Nördlingen

Das gehört zur Demokratie: Neues Sonderprogramm der Rieser Volkshochschule

Plus Auch in Nördlingen gingen die Menschen für Demokratie und Vielfalt auf die Straße. Doch was sind unsere Grundwerte und warum wurden sie so definiert?

Von Martina Bachmann

Wer hätte wohl vor einem Jahr geahnt, dass in diesen Tagen Tausende, ja Zehntausende Menschen für die Demokratie auf die Straße gehen? Wohl niemand – auch Dr. Franziska Emmerling, Leiterin der Rieser Volkshochschule, nicht. Doch das Sonderprogramm zur politischen Bildung, das sie mit ihrem Team in den kommenden Monaten anbietet, könnte nicht treffender für diese Wochen des Protests sein. Unter anderem, weil man dabei lernen kann, wie man auf Populisten reagiert.

Als das Programm im vergangenen April konzipiert wurde, hatte Emmerling vor allem eines im Blick: den 75. Geburtstag des Grundgesetzes. Das war bekanntlich im Mai 1949 in Kraft getreten und regelt bis heute die Grundsätze unseres Zusammenlebens. Da die Volkshochschulen auch einen Auftrag für die politische Bildung hätten, so die Leiterin der Rieser Vhs, habe man sich überlegt, wie man das Grundgesetz „lebendig“ machen könne. Die Idee: 14 Artikel werden in Nördlingen an öffentlich zugänglichen Stellen ausgestellt. Die Gestaltung der Plakate hat Oskar Bernhard übernommen, der die Gesetze mit der Rehlenschen Handpresse auf besondere Weise auf Papier gebracht hat. „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ wird ab April im Kulturbüro zu lesen sein, „Jeder hat ein Recht auf Leben“ im inklusiven Café Samocca. Bei den Rieser Nachrichten wird ein Satz aus Artikel fünf hängen: „Eine Zensur findet nicht statt“. Dazu gibt es Führungen und ein besonderes Begleitprogramm.

