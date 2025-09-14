Nördlingen feiert seine Geschichte mit dem historischen Festumzug

Sie wollen etwas ausprobieren, verkündete das Moderatorenduo, bestehend aus Dr. Franziska Emmerling, Leiterin des Kulturbüros, und Stadtarchivar Dr. Johannes Moosdiele-Hitzler. Etwas, das es bislang noch nicht beim historischen Festumzug des Stadtmauerfestes gab – nämlich eine La-Ola-Welle wie im Fußballstadion. So übten die Menschen auf den Tribünen schon mal vor Beginn des Umzugs die Welle, von einer Seite des Marktplatzes bis auf die andere. Die Laune im Publikum war jedenfalls ähnlich gut wie bei einer Mannschaft, die auf Siegeskurs war, es gab bestes Wetter beim beliebten historischen Festumzug.

Angeführt wurde dieser von der Knabenkapelle mit dem Trommlerkorps, dem der Stadtrat in seinen historischen, frühbarocken Gewändern folgte – das letzte Mal in dieser Zusammensetzung, wie Moosdiele-Hitzler anmerkte. Der Stadtrat habe in der freien Reichsstadt unabhängig seine Entscheidungen getroffen und unterstand nur dem Kaiser. Rechtssprechung und die Entscheidung über die Konfessionszugehörigkeit oblagen den Räten. Urteile würden die Räte heute nicht mehr fällen, so Emmerling, aber die Identität als freie Reichsstadt wirke in Nördlingen bis heute nach.

Icon Galerie 160 Bilder Am Sonntag fand der historische Festumzug statt. Unser Fotograf hat die Gruppen eingefangen.

Historischer Festumzug beim Stadtmauerfest: Prächtige Gewänder aus der Renaissance

In die Anfänge der Stadtgeschichte entführte der SC Athletik mit der Gruppe Nordilinga 898, Frau Winpurc mit ihrem Gefolge, dahinter schloss sich Friedrich II. an. Er repräsentierte die Zeit, in der die Grundlagen geschaffen wurden, dass Nördlingen eine freie Reichsstadt werde. Die Bedeutung für den Handel zeigte sich in den Messe-Wagen.

Emmerling und Moosdiele-Hitzler warfen sich die Moderationsbälle gekonnt zu und überbrückten auch manche kurze Wartepause, wenn der Zug mal stehen bleiben musste – so meinte Emmerling, dass der Stadtarchivar seine Pluderhose auch im Alltag mal anziehen könne. Moosdiele-Hitzler bemängelte scherzhaft die fehlende Kappe an Emmerlings Gewand.

Die Leiterin des Kulturbüros selbst lobte die prächtigen Gewänder der Renaissance-Gruppen. Aus Gewändern lasse sich aus wissenschaftlicher Sicht viel ableiten, schließlich seien diese häufig in Bildern und Texten festgehalten worden. Gewänder in erdfarbenen Tönen seien für niedere Stände grundsätzlich verbreitet gewesen, weil das Färben teuer war.

Schirmherr Stefan Rößle bekam eine Bauerntorte überreicht

Die Trommler seien vielseitig gewesen, hätten sowohl militärisch eine wichtige Rolle gespielt, waren aber auch in die Zivilgesellschaft eingebunden, so Emmerling. Es folgten die Fahnenschwinger, die auf dem Schlachtfeld für Orientierung sorgten – die Fahnen mussten mit dem Leben verteidigt werden, so der Stadtarchivar.

Weitere Einblicke in die Stadtgeschichte lieferten Gustav Adolf II. und Königin Maria Eleonore, die ihren Gatten das letzte Mal in Nördlingen gesehen hatte, bevor dieser im Krieg starb. Kriegszeiten symbolisierten auch die Landsknechte 1634 oder Pfützers Bauern. Heiterkeit verbreiteten dagegen die Gaukler, ob vom KTV Ries oder vom TSV Nördlingen. Die Handwerkskunst wurde durch die Bauinnung symbolisiert, die mit ihren Zunftzeichen durch die Straßen liefen. Auch dem 19. Jahrhundert wurde durch Gruppen wie den Landvermessern von 1806 im Umzug Platz eingeräumt.

Im Anschluss an den Zug bekam Schirmherr und Landrat Stefan Rößle von Oberbürgermeister David Wittner noch als Dank eine Rieser Bauerntorte überreicht und durfte sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Im Hinblick auf das am Sonntagabend stattfindende Finale der Basketball-Europameisterschaft kürte Rößle Nördlingen aber schon jetzt „als den Europameister 2025, was die historischen Stadtmauerfeste anbelangt“. Damit übertraf Rößle sogar den Schirmherren von 2019, Markus Söder, der Nördlingen für den Sonntag als Hauptstadt Bayerns angepriesen hatte.