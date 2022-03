Nördlingen

Feuerwehrhaus: Das sagt die Nördlinger Wehr zum Standort Kaiserwiese

Plus Es ist ein neunter möglicher Standort für das neue Feuerwehrhaus in Nördlingen im Gespräch. Doch eigentlich gibt es für den in der Stadtverwaltung andere Pläne.

Von Martina Bachmann

Neun Standorte sind in Nördlingen daraufhin geprüft worden, ob sie sich für ein neues Feuerwehrhaus eignen würden. Zuletzt untersuchte die Stadtverwaltung auf Wunsch der SPD-Stadtratsfraktion den Bereich am Inneren Ring, wo derzeit der Wohnmobilstellplatz ist, er gehört zur Kaiserwiese. Der bekam bei dieser Prüfung gute Noten - doch eigentlich soll dort etwas ganz anderes gebaut werden.

