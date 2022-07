Nördlingen

Gerd-Müller-Statue soll noch in diesem Jahr eingeweiht werden

Plus Die Statue für Gerd Müller soll an dessen Geburtstag, am 3. November, eingeweiht werden. Doch die Neugestaltung des Platzes bis dahin dürfte schwierig werden.

Einzelteile der Gerd-Müller-Statue sind bereits fertig: In der Sitzung des Nördlinger Stadtrates am Donnerstagabend wurde unter anderem schon ein Fuß gezeigt. Während in den vergangenen Monaten in Nördlingen über den künftigen Standort der Statue diskutiert wurde, hat Künstler Herbert Deiss weiter an ihr gearbeitet. Wenn alles läuft wie geplant, soll die Statue dann am 3. November 2022 eingeweiht werden, wie Oberbürgermeister David Wittner verkündete. Doch noch sind Fragen offen.

