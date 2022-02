Nördlingen

17:00 Uhr

Dieser Künstler macht die Gerd-Müller-Statue für Nördlingen

Plus Herbert Deiss ist Bildhauer und arbeitet in Aschaffenburg. Wie er zu dem Auftrag für die Statue kam und was er zur Standortdebatte in Nördlingen sagt.

Von Peter Urban

"Nein, ich habe keine besondere Affinität zum Fußball“, sagt Herbert Deiss, „und nein, ich habe den Auftrag für das Projekt nicht über eine Ausschreibung oder einen Wettbewerb bekommen – denn ich bin auch gar nicht der Auftragnehmer.“ Der Anruf aus Nördlingen und das Interesse an seiner Person freut den als freien Bildhauer und Maler in Aschaffenburg lebenden Künstler. Er gestaltet die Statue von Gerd Müller, die in Nördlingen am Berger Tor aufgestellt werden soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

