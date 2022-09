Nördlingen

Gerd-Müller-Statue: Wie die Kreuzung künftig aussehen könnte

Plus Die Statue von Fußballidol Gerd Müller soll nach langem Hin und Her an die Kreuzung Bergerstraße/Herrengasse. Stadtbaumeister Jürgen Eichelmann will die komplett neu gestalten.

Von Martina Bachmann

Ein Baum stand einst an der Kreuzung zwischen Herrengasse und Bergerstraße. Folgerichtig hieß die Gaststätte im angrenzenden Gebäude auch "Grüner Baum". Nach Eisen-Fischer nutzt jetzt die Lebenshilfe das Haus, auf dem Platz davor soll nach vielen Diskussionen und einer großen Unterschriftensammlung die Statue von Fußballidol Gerd Müller aufgestellt werden. Und einen weiteren Baum könnte es an dieser Stelle künftig auch geben.

