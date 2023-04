Nördlingen

Helmut Beyschlag gibt den Fraktionsvorsitz der PWG im Stadtrat ab

Plus Seit 1984 ist Helmut Beyschlag im Nördlinger Stadtrat. Fast die gesamte Zeit über war er auch der Fraktionschef. Doch jetzt macht er Platz für einen Jüngeren.

Von Martina Bachmann

1984 verlief in Deutschland noch eine Mauer, im Fernsehen gab es die erste Folge Magnum mit Tom Selleck und US-Präsident war Ronald Reagan. Im Weißen Haus regiert mittlerweile dessen Nach-Nach-Nach-Nach-Nach-Nachfolger Joe Biden, der gerade mit 80 Jahren angekündigt hat, für eine zweite Amtszeit kandidieren zu wollen. Helmut Beyschlag ist deutlich jünger als Biden. Seit 1984 war er fast durchgehend Fraktionsvorsitzender der PWG im Nördlinger Stadtrat, jetzt macht er Platz für einen Jüngeren und witzelt: "Ich bin ja nicht US-Präsident."

Am 1. Mai legt Beyschlag das Amt offiziell nieder. In all den Jahren hatte nur zwei Jahre lang jemand anderes den Posten übernommen: Alt-Oberbürgermeister Hermann Faul nutzte ihn im Wahlkampf gegen Peter Schiele ( CSU), um auf sich aufmerksam zu machen. Beyschlag trat damals in den Hintergrund, genauso freiwillig laufe die Übergabe jetzt, sagt er: Schließlich erinnere er sich noch gut daran, wie der "junge Beyschlag" selbst mit den Hufen gescharrt habe, bis sein Vorgänger im Kreistag ihm den Fraktionsvorsitz überlassen habe. Schon nach der Stadtratswahl 2020 habe man sich PWG-intern darauf geeinigt, dass es zur Mitte der Wahlperiode einen Wechsel an der Spitze gebe.

