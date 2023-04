Mit Familie oder allein zu Hause: So verbringen Rieser ihr Osterfest

Die Osterfeiertage stehen bevor. Zeit für sich, Zeit für die Familie, aber auch Zeit für Aktivitäten. In unserer Straßenumfrage schildern vier Rieser ihre Pläne.

Ostern steht vor der Tür. Zeit für sich, Zeit für die Familie, aber auch Zeit für Aktivitäten. Wie verbringen Sie diese Tage? Feiern Sie das Osterfest traditionell oder fahren Sie weg? Spielt Kirche dabei eine Rolle für Sie? Wir waren in der Nördlinger Innenstadt und haben einige Passanten nach ihren Plänen für die kommenden Feiertage befragt.





Martin Raan, 43, Kirchheim Foto: Alicia Geiger

"Ich werde das diesjährige Osterfest bei mir zu Hause feiern, nicht mit der Familie, sondern alleine. Dabei sehe ich das Ganze eigentlich nicht so furchtbar traditionell und Kirche zum Beispiel spielt dabei auch nicht wirklich die Hauptrolle für mich persönlich." (Martin Raan, 43, Kirchheim)





Corinna Heckel, 37, Nördlingen Foto: Alicia Geiger

"Ich bin mit meiner Familie zu Hause an Ostern. Auch wenn wir keine ganz kleinen Kinder mehr haben, feiern wir trotzdem klassisch mit gefärbten Eiern und so. Kirche ist dabei schon wichtig, wenn wir es zeitlich unterbringen, gehen wir sowohl am Karfreitag als auch am Ostersonntag. Das gehört doch einfach zu Ostern immer mit dazu." (Corinna Heckel, 37, Nördlingen)

Heinz-Dieter Goesder, 76, Bremen Foto: Alicia Geiger

"Ich feiere mit meiner Frau, den Kindern und Enkelkindern bei uns zu Hause. Dabei ist uns die Kirche doch eigentlich ziemlich wichtig. Wir feiern das Fest ziemlich traditionell und gehen sowohl an Ostern selbst als auch zuvor am Karfreitag zur Kirche. Das ist doch schlicht und ergreifend ein Bestandteil von diesem Fest für uns." (Heinz-Dieter Goesder, 76, Bremen)

Thomas Schulz, 54, Nördlingen Foto: Alicia Geiger

"Natürlich feiere ich das Osterfest. Ich verbringe es auch in diesem Jahr mit meiner Familie. Dabei geht es traditionell zu und natürlich besuchen wir auch als Familie den Gottesdienst am Ostertag, darum geht es ja eigentlich grundsätzlich an Ostern." (Thomas Schulz, 54, Nördlingen)