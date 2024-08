Musik am Marktplatz wird wegen des Klimacamps verlegt

Nach 14 Konzerten findet die diesjährige Veranstaltungsreihe „Musik am Marktplatz“ ihren Abschluss mit dem 15. Konzert: Am Freitag, 23. August, um 19 Uhr tritt die Band „Voices & Strings & Friends“ auf. Aufgrund des Klimacamps auf dem Marktplatz müsse das Konzert in die Löpsinger Straße verlegt werden, teilt die Stadt Nördlingen mit.

Trotz der kurzfristigen Änderung des Veranstaltungsortes könnten sich Besucherinnen und Besucher auf beeindruckende Stimmen und vielseitige Instrumente freuen, dargeboten von den Musikerinnen und Musikern Christine, Johanna, Eddi, Markus und Flo. Die harmonische Mischung aus verschiedenen Musikstilen soll für ein unvergessliches Erlebnis sorgen. Der Eintritt ist frei. Die Musikerinnen und Musiker freuen sich zum Abschluss der diesjährigen Marktplatz-Musikreihe auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Bei schlechtem Wetter entfällt der Auftritt. (AZ)