Nördlingens Polizeichef über G7-Gipfel: "Knapp ein Drittel nach Garmisch abgegeben"

Plus Polizeichef Walter Beck schildert im Interview, wie die Nördlinger Polizei auf dem G7-Gipfel geholfen und die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen im Winter erlebt hat.

Herr Beck, Sie waren beim G7-Gipfel auf Schloss Elmau im Einsatz. Welcher der Staatschefs hat die Polizei am meisten auf Trab gehalten?



Walter Beck: Das war Joe Biden, da haben die Sicherheitsvorkehrungen eine ganz andere Größenordnung. Wir mussten Vorkehrungen treffen, ob er fliegt oder fährt und die gesamte Strecke von München bis Garmisch absuchen und absichern. Auch 2015 hat uns der amerikanische Präsident Barack Obama auf Trab gehalten. Da hat er sich kurzfristig entschieden, zum Weißwurstessen zu gehen, das ist noch mal eine ganz andere Hausnummer.