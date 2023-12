Nördlingen

18:00 Uhr

Nördlingens Polizeichef Walter Beck geht in den Ruhestand

Nördlingens Polizeichef Walter Beck geht zum Jahreswechsel in den Ruhestand.

Plus 46 Jahre lang war der Rieser bei der Polizei. In seiner Zeit in München hat er zwei finale Rettungsschüsse miterlebt. Einmal wurde ein Fernseher nach ihm geworfen.

Von Martina Bachmann Artikel anhören Shape

46 Jahre lang hat sich Walter Beck morgens seine Uniform angezogen und ist zum Dienst gefahren. Zuletzt ging es in die Reimlinger Straße nach Nördlingen, Beck leitete dort seit 2009 die Polizeiinspektion. Meist saß er schon früh am Schreibtisch, organisierte den Dienstbetrieb, kümmerte sich um die Kollegen, übernahm Einsatzleitungen, saß bei zahlreichen Besprechungen am Tisch. Doch bald ist damit Schluss, Walter Beck geht in den Ruhestand. Das Ries war die letzte Station seiner Karriere, die von manch einschneidendem Erlebnis geprägt war.

Walter Becks Laufbahn startete 1977 bei der Bereitschaftspolizei in Königsbrunn. Und ganz geschmeidig lief der Start nicht. Militärischer Drill wie in einer Kaserne, Orientierungsmärsche bei schlechtem Wetter, Vier-Bett-Zimmer: So hatte sich Beck das nicht vorgestellt: "Da hab ich mich schon manches Mal gefragt, ob das das Richtige für mich ist." Doch er zog die Ausbildung durch, wollte danach wieder heim, ins Ries. Aber daraus wurde nichts.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen