Nördlingen

vor 34 Min.

Rolf Mützenich: "Machen zum Teil widersprüchliche Politik"

SPD-Fraktionsvorsitzender Rolf Mützenich war in Nördlingen zu Gast. Unser Bild zeigt von links: Oberbürgermeister David Wittner, TCW-Geschäftsführer Josef Wolf, Mützenich, SPD-Bundestagsabgeordneter Christoph Schmid und stellvertretender Landrat Erwin Seiler.

Plus Rolf Mützenich ist im TCW in Nördlingen zu Gast. Kreishandwerksmeister Werner Luther konfrontiert ihn mit den Sorgen nordschwäbischer Betriebe.

Von Bernd Schied

Er genießt in der Öffentlichkeit zwar nicht den Bekanntheitsgrad wie beispielsweise Bundeskanzler Olaf Scholz. Dennoch gilt Rolf Mützenich, der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, als mindestens genauso politisch einflussreich im Berliner Politikbetrieb, wie der Regierungschef. Am Dienstag war der sozialdemokratische Spitzenpolitiker in Nördlingen.

