Nördlingen

vor 17 Min.

Erst Studentin, dann Zimmerer-Azubi: Der besondere Weg einer jungen Frau

Eva Blain macht nach ihrem Studium bei der Eigner Bauunternehmung in Nördlingen eine Ausbildung. Im Bild ist sie zu sehen mit Geschäftsführer Werner Luther.

Plus Eva Blain studiert Bauingenieurwesen. Doch statt in ihrem Beruf zu arbeiten, macht sie jetzt eine Handwerkslehre bei der Eigner Bauunternehmung in Nördlingen.

Von Martina Bachmann Artikel anhören Shape

Nach der Uni ein gut bezahlter Job: So stellen sich das viele Studentinnen und Studenten vor. Eva Blain aber hat sich bewusst dagegen entschieden, nach ihrem Abschluss gleich als Bauingenieurin zu arbeiten. Die 24-Jährige packt jetzt erst einmal auf der Baustelle mit an – als Zimmerer-Auszubildende der Eigner Bauunternehmung GmbH aus Nördlingen. Für die Lehre nach dem Studium hat sich Eva Blain nach einschlägigen Erfahrungen auf so mancher Baustelle entschieden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

