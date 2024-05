Simon & Garfunkel – eine musikalische Erfolgsgeschichte war in Nördlingen zu sehen

Plus Zur stimmungsvollen Zeitreise durch die Karriere des Erfolgsduos Simon & Garfunkel luden Dan Haynes und Jonny Knight mit Band ein. Vom Weltruhm bis zur Trennung.

Nicht nur bei reiferen Semestern, auch bei jüngeren Leuten genießt er noch immer Kultstatus – der Hollywood-Film „Die Reifeprüfung“ aus dem Jahr 1967. Er verhalf nicht nur dem grandiosen Schauspieler-Trio Dustin Hoffman, Anne Bancroft und Katherine Ross zu Oscar-Nominierungen, sondern machte mit seinem Soundtrack auch „Simon & Garfunkel“ einem Millionenpublikum bekannt. Die Show „Trough The Years“ im voll besetzten Nördlinger Klösterle zeichnete die Stationen der großen Karriere des Folkrock-Duos nach und ließ die Erinnerung an deren unvergessene Songs wieder aufleben.

Im Mittelpunkt stehen die beiden Frontmänner Dan Haynes (Gitarre und Gesang) und Jonny Knight (Gesang), die mit dem Hit „Homeward Bound“ in den Abend starten. In chronologischer Folge wird sodann die Geschichte von „Simon & Garfunkel“ erzählt, die im Jahr 1957 als 16-jährige Schulfreunde unter dem Namen „Tom & Jerry“ loslegten – stellvertretend für diese Phase gibt es ihre erste Single „Hey Schoolgirl“ zu hören.