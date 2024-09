Bahnübergang an der Nürnberger Straße wird wieder gesperrt

Gleich zwei Baustellen sorgten vor den Sommerferien für Unmut bei so manchem Autofahrer, der aus Richtung Oettingen nach Nördlingen fuhr: Der Bahnübergang an der Nürnberger Straße war über Monate gesperrt, dort wurden ein unterirdisches Regenüberlaufbecken sowie eine Querungshilfe gebaut. Wer dann über die Wemdinger Straße auswich, für den war vor dem Deininger Tor Schluss. Denn in der Deininger Straße wurden die Erdgas- und die Wasserleitungen saniert. Mancher Verkehrsteilnehmer wird jetzt eine Art Déjà-vu erleben.

Wie berichtet, ist die Deininger Straße seit dem vergangenen Montag wieder gesperrt. Dort wird im zweiten Bauabschnitt, in Richtung Drehergasse, gearbeitet. Teilweise sind einzelne Gebäude nicht zugänglich, weil die Hausanschlüsse saniert werden. Wie die Stadt Nördlingen am Freitag mitteilt, wird es auch am Bahnübergang in der Nürnberger Straße wieder zu Beeinträchtigungen kommen. Am Montag beginnen dort Tiefbauarbeiten, Grund dafür sei der Bau eines elektronischen Stellwerks. Der Bahnübergang werde bis zum Freitag, 13. September, für den Fußgänger-, Rad- und Fahrzeugverkehr gesperrt. In die Nürnberger Straße könne man jedoch von beiden Seiten bis zur Sperrung fahren. Umgeleitet wird über die Wemdinger Straße und die Hofer Straße.

Icon Vergrößern Der Herkheimer Weg ist länger gesperrt als zunächst angenommen. Foto: Jan-Luc Treumann Icon Schließen Schließen Der Herkheimer Weg ist länger gesperrt als zunächst angenommen. Foto: Jan-Luc Treumann

Baustelle in Nördlingen endet nicht wie geplant

Ebenfalls gesperrt ist ab Montag die Henkergasse in der Innenstadt, die saniert und gepflastert wird. Im Herkheimer Viertel wiederum endet eine Baustelle nicht wie geplant. Die Stadt Nördlingen teilt mit: „Aufgrund von kurzfristigen baulichen Verzögerungen ist der Herkheimer Weg weiterhin voll gesperrt.“ Noch bis zum Freitag, 27. September, müssen Verkehrsteilnehmer über die Wekhrlinstraße und die Dr.-Hausmann-Straße fahren, wenn sie in Richtung Freibad beziehungsweise Johannes-Weinberger-Straße wollen.

Auch an der Stadtmauer wird gearbeitet: Die Nördlinger und ihre Gäste können deshalb ab Montag, 9. September, bis Freitag, 4. Oktober nicht mehr die ganze Runde um die Stadt ablaufen. Zwischen dem Deininger und dem Löpsinger Tor wird der Wehrgang gesperrt. Wie die Stadt Nördlingen mitteilt, werde in diesem Bereich der Dachstuhl saniert, während der Bauarbeiten würde anderenfalls eine Gefahr für Passantinnen und Passanten bestehen. Der Abschnitt könne aber von Fußgängerinnen und Fußgängern innerhalb der Stadtmauer entlang der Deininger Mauer umgangen werden, die Umleitung sei mit entsprechenden Wegweisern ausgeschildert. Sowohl vom Deininger als auch vom Löpsinger Tor aus sei die restliche Stadtmauer für einen Rundgang zugänglich. Die Stadt Nördlingen bittet um Verständnis. (AZ, tiba)