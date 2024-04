Nördlingen

Diese Baustellen kommen 2024 auf Nördlingen zu

2024 wird die Deininger Straße in Nördlingen zur Wanderbaustelle. Nur teilweise wird eine Vollsperrung nötig sein.

Plus In diesem Jahr werden Verkehrsteilnehmer in Nördlingen wieder auf die Geduldsprobe gestellt. Eine große Maßnahme betrifft die Deininger Straße.

Von Martina Bachmann

Wo reinfahren, wo rausfahren: Für manchen Besucher ist die Nördlinger Altstadt fast ein Labyrinth. Wenn dann noch Baustellen dazukommen, kann es selbst für Rieserinnen und Rieser schwierig werden. In der Sitzung des Bauausschusses am Dienstagabend stellte Stadtbaumeister Jürgen Eichelmann vor, wo es in diesem Jahr zu Verkehrsbehinderungen kommt - unter anderem in der Deininger Straße.

Kein Asphalt liegt schon jetzt mehr auf der Münzgasse, bereits seit März wird an dieser Straße in der Nördlinger Altstadt gearbeitet. Die Gasse wird neu gestaltet, Parkplätze sollen dort künftig ausgewiesen, neue Bäume gepflanzt werden. Gleichzeitig wird derzeit im Abschnitt An der Reimlinger Mauer gearbeitet, gleich rechts nach dem Reimlinger Tor entlang der Stadtmauer. Die parallel zur Münzgasse verlaufende Henkergasse steht ebenfalls auf dem Plan des Stadtbauamtes. Läuft alles nach Plan, geht es dort im Juli los.

