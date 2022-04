Stabenfest in Nördlingen: Den Auftakt am Freitag machen die "Troglauer"

Vom 13. Mai bis zum 16. Mai findet in Nördlingen nach zwei Jahren Pause wieder das Stabenfest statt. Für den Auftakt im Festzelt startet der Vorverkauf.

Die Rückkehr des Nördlinger Stabenfests rückt näher, das Programm im Festzelt Papert steht auch schon fest: Für den Stabenauftakt konnten die bekannten "Troglauer" als Höhepunkt gewonnen werden, der Vorverkauf dafür hat bereits begonnen. Im Festzelt warten aber auch weitere Programmpunkte auf die Besucherinnen und Besucher.

Eröffnet wird das Stabenfest bereits am Freitag, ab 14 Uhr beginnt der Fest- und Biergartenbetrieb. Ab 17.30 Uhr wird in das Festzelt eingelassen, entweder mit Karte aus dem Vorverkauf oder vor Ort gekauftem Eintrittsticket. Ab 18.30 Uhr heizen die "Lederhosenrocker" im Festzelt Papert ein, ehe die "Troglauer" ab 21.30 Uhr ihre "Heavy Volxmusic" auf die Bühne bringen.

Der Vorverkauf für den Auftritt der "Troglauer" in Nördlingen ist eröffnet

Mit den "Troglauern" aus der Oberpfalz konnte eine der aktuell erfolgreichsten Show- und Livebands der neuen Volksmusik für den Stabenauftakt gewonnen werden. Neben zahlreichen Auftritten für Funk und Fernsehen, etwa als Stammgäste im ZDF-Fernsehgarten, und auf Open Airs und Festivals wie dem "Alpen Flair" in Südtirol, sind die "Troglauer" auch für ihre Versionen der Lieder "Haberfeldtreiber" oder das "Bobfahrerlied" überregional bekannt. Für die Rückkehr des altehrwürdigen Stabenfests bieten die "Troglauer" also einen würdigen Auftakt. Sperrstunde des Stabenauftakts ist um 1 Uhr nachts.

Im Vorverkauf kosten die Tickets für den Freitag zehn Euro, inklusive Vorverkaufsgebühr in Höhe von zwei Euro. Von der Vorverkaufsgebühr spendet der Heimatverlag einen Euro an die Kartei der Not für die Ukrainehilfe, von den acht Euro Festzelteintritt steuert Festwirt Christian Papert ebenfalls einen Euro für die Ukrainehilfe bei. Tickets können online unter stabenfest.de oder als Hardtickets bei den Rieser Nachrichten in der Deininger Straße 8 in 86720 Nördlingen erworben werden.

Auf dem Stabenfest werden die besten Maibäume prämiert

Am Samstag kommt es ab 19 Uhr zum Festbieranstich mit Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner, für das Festzeltfeeling wird die Band "Wuerzbuam" sorgen. Außerdem ein Höhepunkt: die Maibaumprämierung. Am Maibaumwettbewerb können alle Orte, Vereine oder Gemeinden teilnehmen. Er wird in zwei Klassen eingeteilt: die Profiklasse für Fichten und der Online-Wettbewerb für Birken und Fichten; jeder Teilnehmende kann aber jeweils nur in einer der beiden Kategorien antreten. Weitere Informationen zum Ablauf und den Teilnahmebedingungen gibt es unter maibaumwettbewerb.de.

Der Sonntag beginnt im Festzelt Papert ab 11 Uhr bis 16.30 Uhr mit Blas- und Stimmungsmusik von der Kapelle "Fidele Jagsttäler", ehe ab 17.30 Uhr "D'Maihinger" die Bühne übernehmen. Nach dem traditionellen Stabenumzug kann man am Montag ab 10.30 Uhr zum Frühschoppen zusammenkommen, begleitet von der Trachtenkapelle Marktoffingen. Der Abschluss des Stabenfests am Montagabend wird mit Stimmungsmusik der "BayernMafia" begangen, die 2019 zur besten Oktoberfestband gekürt wurde.