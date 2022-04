Neue Route: So verläuft der Stabenfest-Umzug 2022

Es wird konkret: Nach zwei Jahren Pandemie soll der Stabenumzug wieder stattfinden. Doch wie schon 2019 wird es eine neue Route geben.

Eines sei beim Stabenumzug wichtig, genauer gesagt bei den Fahnen, sagte Stadtarchivar Wilfried Sponsel vergangene Woche: Der weiße Teil gehöre nach oben. Schließlich seien die Stadtfarben Weiß-Rot. Doch sollten die Kinder nach zwei Jahren Pause am 16. Mai durch die Straßen Nördlinges ziehen und dabei das Stabenlied singen, dürfte auch der Stadtarchivar so manche falsch aufgehängte Fahne verschmerzen können. Denn das würde bedeuten: Nach zwei Jahren findet das Stabenfest wieder statt.

Das Fest ist nicht nur in die Bayerische Landesliste des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden, sondern es ist tief im Bewusstsein vieler gebürtiger Nördlingerinnen und Nördlinger verankert. Deswegen dürften sie am Stabenmontag auf gutes Wetter hoffen, damit der Umzug auch stattfinden kann. Denn wie Daniel Wizinger, Leiter für Tourismus und Veranstaltungen, gegenüber unserer Redaktion sagt: Trotz zwei Jahren ohne Stabenfest wird der Umzug in diesem Jahr nicht um jeden Preis durchgeführt.

Stabenfest 2022: Kein Umzug bei Regen

"Es sollte schon trocken sein. Wir wollen nicht verantwortlich sein, dass die Kinder krank werden, weil sie bei Regen beim Umzug mitlaufen mussten", so Wizinger. Dennoch: Der Umzug sei der wesentliche Bestandteil des Festes: "Für viele Kinder ist es der schönste Schultag und auch für jeden bei der Stadt ist es einer der schönsten Arbeitstage." Mit der 600 Jahre alten Geschichte des Festes freue er sich besonders nach zwei Jahren ohne Staben darauf.

Etwas Besonderes plane man beim Umzug aber nicht, auch wenn er nach zwei Jahren das erste Mal wieder stattfindet. Deswegen werde er wie üblich ablaufen. Allerdings gibt wieder eine neue Umzugsstrecke. 2019 blockierte die Baustelle am Reimlinger Tor die Strecke, in diesem Jahr ist es die Drehergasse, die nicht passierbar ist. Daher läuft der Zug über die Neubaugasse, Weinmarkt und Polizeigasse bis zum Marktplatz. Dort findet dann die übliche Huldigung von Stadtrat und Oberbürgermeister statt.

So verläuft die Route für den Stabenumzug

Die Gruppen laufen dann durch die Fußgängerzone über die Schrannenstraße, Bei den Kornschrannen, Löpsinger Straße, Hafenmarkt, Beim Klösterle schließlich auf die Baldinger Straße. Von dort aus geht es dann zur Kaiserwiese.

Dort gibt es dann ein buntes Programm für die Kinder. Nur die Tänze werden nicht stattfinden. Diese hätten die Schülerinnen und Schüler bereits am Jahresanfang einüben müssen, doch das sei aufgrund der Pandemie nicht möglich gewesen. Ansonsten können Erst- und Zweitklässler Softbasketball spielen, für die 3. und 4. Klassen gibt es Wurfstände. Und natürlich dürfen sich die Schülerinnen und Schüler der Klassen fünf bis sieben im Baumklettern versuchen und probieren, einen Gewinn zu erhaschen. Doch jeder und jede hat nur einen Versuch.

Etwas spannend macht es Daniel Wizinger aber doch: Für den Festbetrieb am Wochenende vorher habe man sich etwas Besonderes überlegt: "Da werden wir das ein oder andere Highlight setzen." Auch begännen die Feierlichkeiten bereits am Freitag statt am Samstag. Doch mehr will Wizinger noch nicht verraten.