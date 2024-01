Nördlingen

vor 33 Min.

Was den neuen Nördlinger Polizeichef auszeichnet

In Nördlingen gab es einen Wechsel an der Spitze der Polizeiinspektion. Unser Bild zeigt von links: Polizeivizepräsident Michael Riederer, der neue PI-Chef Andreas Schröter, sein Vorgänger Walter Beck und Polizeipräsident Martin Wilhelm.

Plus Nach 46 Jahren wird Walter Beck aus dem Dienst verabschiedet. Für Landrat Rößle war dessen Nachfolger nicht nur Freund und Helfer, sondern auch Retter in der Not.

Von Martina Bachmann

Der eine geht, der andere kommt: Ein Wechsel an der Spitze einer Polizeiinspektion kann eine ziemlich nüchterne Sache sein. Doch wenn der eine ein echter Rieser und der andere irgendwie auch einer ist, wenn beide im Krater verwurzelt und gerne bei der Polizei sind, dann ist das eine andere Sache. Nämlich eine ganz herzliche Angelegenheit, wie am Dienstag in der Alten Schranne in Nördlingen. Dort wurde der bisherige Polizeichef Walter Beck mit höchstem Lob verabschiedet und sein Nachfolger im Amt begrüßt.

46 Jahre lang war Walter Beck im Dienst der bayerischen Polizei. Zahlreiche Stationen hat der Rieser durchlaufen, unter anderem war er als Dienstgruppenleiter in München oder im Innenministerium eingesetzt. Zuletzt leitete Beck die Polizeiinspektion Nördlingen. Zum Jahreswechsel hieß es Abschied nehmen, weshalb Beck bei seiner Verabschiedung auch keine Uniform mehr trug. Was aber die Redner keinesfalls davon abhielt, auf den Polizisten Beck wahre Loblieder zu singen.

