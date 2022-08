Nördlingen

vor 17 Min.

Wie die Idee einer autofreien Innenstadt in Nördlingen ankommt

Plus Straßen waren wegen Baustellen gesperrt, auch bei Veranstaltungen gehört die Innenstadt Nördlingens den Fußgängern und Fußgängerinnen. Ein Konzept der Zukunft?

Von Alicia Geiger

Schon länger wird überlegt, auf welche Art und Weise die Verkehrslage in der Nördlinger Innenstadt besser geregelt werden könnte. Immer wieder ist die Altstadt für den Verkehr gesperrt, zum Beispiel während des Altstadtflohmarkts oder für das bevorstehende Stadtmauerfest. Auch die teilweise Sperrung von Straßensperren aufgrund mehrerer Baustellen hat die Annehmlichkeiten einer autofreien Innenstadt gezeigt. Oberbürgermeister David Wittner äußerte im Gespräch über die Gestaltung des Bereiches an der Gerd-Müller-Statue ähnliche Ideen auch für den grundsätzlichen Straßenverkehr in der Stadt: Beispielsweise steht für ihn das Beschränken des Verkehrs auf den öffentlichen Personennahverkehr und Anlieger zur Debatte. Derartige Veränderungen wären mit Vor- und Nachteilen verbunden, die Bewohner wie Besucher der Stadt Nördlingen treffen würden. Was sagen Passanten in Nördlingen dazu?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen