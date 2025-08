Schatzsuche im Regen: Viele Besucher auf dem Altstadtflohmarkt trotz Regenwetter

Ein paar mehr Pavillons, Schirme und Abdeckplanen als sonst gab es in diesem Jahr wahrscheinlich schon. Besucher aus der Region und von außerhalb strömten auf den Nördlinger Altstadt-Flohmarkt am Samstag, trotz des regnerischen Wetters am Morgen – im Laufe des Vormittags ließ der Regen nach. Diejenigen, die einen Stand aufbauen und etwas verkaufen wollten, sicherten sich schon in den frühen Morgenstunden Abschnitte am Straßenrand.

