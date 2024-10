Eigner Angels überzeugen auf ganzer Strecke

Veilchen gegen Engel – so die Beinamen der beiden Kontrahenten – hört sich erstmal recht harmlos an, doch der Schein trügt. Im Bundesligaduell in Göttingen ging es am Sonntagabend vom Start weg direkt zur Sache. Die Eigner Angels Nördlingen wie auch die Medical Instinct Veilchen Göttingen zeigten ihre Spielfreude, Gästespielerin Laura Schinkel schenkte direkt aus der Ecke ein; Teamkollegin Lisa Bertholdt war zuerst in der Verteidigung mit flinken Fingern hellwach und schob dann vorne den nächsten Distanztreffer nach. Es dauerte einige Minuten, bis sich beide Teams defensiv zurechtfanden, doch bald stand die Verteidigung und der Punktestand auch. Mit 10:17 verlief das erste Viertel ganz nach dem Geschmack des Nördlinger Anhangs.

Diesen Lauf nahm man dann auch noch eine Weile mit rein ins zweite Viertel, bevor Göttingens Coach Ruzica Dzankic genug hatte und ihr Team zur Ordnung rief. Die Gastgeberinnen wurden nun besser, ihr Rückstand schmolz und der Stimmungspegel bei den 480 Zuschauern stieg. Die Veilchen in farblich passender Robe wurden nun von der Halle getragen und robbten sich bis an einen Punkt an die Gäste heran, doch zum Führungswechsel reichte es nicht mehr. Auffällig war die Foulverteilung: Während Nördlingen 21 Mal an die Freiwurflinie geschickt wurde und dort immerhin 16 Treffer verbuchen konnte, waren die Freiwürfe mit vier Punkten aus sechs Versuchen bei den Veilchen weniger ergiebig. Trotz dieses Ungleichgewichts war beim Halbzeitstand von 34:36 alles drin.

Enges Spiel zwischen den Eigner Angels Nördlingen und den Göttinger Veilchen

Der zweite Durchgang hielt dann aber eine deutliche Leistungssteigerung der Gäste bereit. Wunderschönes Zusammenspiel, zeitweise wie aus dem Bilderbuch, eine Mariam Haslé-Lagemann, die ihren Top-Speed gnadenlos ausnutzte und ihre Gegenspielerinnen chancenlos zurückließ, sowie Nördlingens „Große“, die unter dem Korb ackerten und immer wieder zweite Chancen ermöglichten. In der Verteidigung stand das Rieser Team wie eine Mauer und ließ die in dieser Phase völlig harmlosen Veilchen immer wieder auflaufen. Einzig die ausbaufähige Chancenverwertung verbot eine deutlichere Führung als 51:42 aus Nördlinger Sicht.

Auch im letzten Viertel hatte Nördlingen die Kontrolle im Spiel. Zwar konnten sich die Rieserinnen nie wirklich final absetzen, dafür wechselte Coach Kuusi zu viel durch, doch mussten die Rieser Fans nie Sorge haben, dass die Angels das Spiel nochmal aus der Hand geben würden. So verwalteten die Nördlingerinnen den komfortablen Vorsprung bis ins Ziel. „Wir haben heute eine gute Leistung gezeigt“, freute sich Coach Kuusi über den Sieg, „in der ersten Halbzeit war unsere Defense stärker als unsere Offense, aber die wurde Stück für Stück besser und in der zweiten Hälfte konnten wir an beiden Enden des Spielfelds nochmal was drauflegen. Auswärtsspiele sind besonders wertvoll und deswegen fahren wir mit einem wirklich guten Gefühl nach Hause!“ Das wird Nördlingens Laura Schinkel so unterschreiben, zeigte sie mit 24 Punkten doch, welchen Wert sie für das junge Angels-Team hat.

Damit machten die Angels den dritten Sieg im vierten Punktspiel klar und reihen sich in eine ganze Gruppe von ALBA-Verfolgern ein. Als nächstes empfangen die Angels die GiroLive Panthers aus Osnabrück. (AZ)

Für die Angels spielten : Chante Stonewall (14 Punkte), Lotta Vehka-aho (4), Laura Schinkel (24), Chanel Ndi (4), Jana Koch (2), Laci Hawthorne (10), Jayda Jansen (1), Mariam Haslé-Lagemann (2), Lisa Bertholdt (3)

Bei Göttingen fielen auf : Finau (21), Kornegay-Lucas (11), Masikewich (7)