Neu in Nördlingen: der Brettspielverein

Seinen ersten Auftritt hatte der neu gegründete Brettspielverein Nördlingen beim Festival Rundum Kultur 2024, als er im Rathausgewölbe ein veritables Spieleparadies aufgebaut hatte. Es gab überraschend viele positive Rückmeldungen für diese Idee. Das hat die Vereinsgründer um den 1. Vorsitzenden Tom Schulze, den 2. Vorsitzenden Georg Bachmann, Kassier Johannes Lessmann und Schriftführerin Johanna Schulze darin bestärkt, dass ihre Idee zum Spieleverein, der sich auf analoge Brettspiele konzentrieren will, auch in der heutigen so durchdigitalisierten Welt, seine Berechtigung hat.

Denn der Verein hat sich Folgendes aufs Brett geschrieben: „Wir wollen spielen und das am liebsten mit dir. Dabei ist es auch egal und immer unterschiedlich, ob Brett-, Karten- oder Rollenspiel. Wir wollen zusammen kommen und wöchentliche öffentliche Veranstaltungen organisieren. Spieletreffs, Sommer- und Weihnachtsfeier, Turniere und Pen-and-Paper Runden, alles was das Herz begehrt. Wir wollen eine Sammlung aufbauen, deren Gesellschaftsspiele während allen Veranstaltungen zur Verfügung stehen und die von Vereinsmitgliedern sogar ausgeliehen und mit nach Hause genommen werden können. Wir wollen für alle da sein. Also egal, ob du jeden Tag spielst oder nur mal ab und zu, komm vorbei - Wir freuen uns!“

Icon Galerie 67 Bilder Zum ersten Mal findet in Nördlingen das Festival "24 Stunden Rundum Kultur statt". In der Altstadt werden mehr als 100 Programmpunkte angeboten, rund 300 Kulturschaffende sind dabei.

Zum „Grand Opening“ vergangenes Wochenende hatte sich die Gruppe die Kultkneipe Alexanderplatz ausgesucht - zum ersten öffentlichen Treffen gab es einen Spieletag mit offenem Ende, also bis mindestens Mitternacht. „Wir wollen mit unserem Verein allen Interessierten und Spielfreudigen eine Plattform bieten, auf der man sich treffen und Spaß haben kann“, fügt Johanna Schulze hinzu. Man möchte sich im schon fertig eingerichteten „Vereinslokal“, das bis auf Weiteres im Privathaus der Familie Schulze untergebracht ist.

Die Treffen finden viermal im Monat statt: an drei Dienstagen und einmal am Samstag. Jeweils der 1. Dienstag im Monat ist dem Alexanderplatz vorbehalten. Apropos Vereinslokal: Es gibt drei Spiel-Tische dort und Platz für zwölf Leute, der Raum ist jetzt schon überaus üppig mit Spielen ausgestattet. Ziel des Vereins ist es, eine möglichst große Spielesammlung aufzubauen. Doch das ist Zukunftsmusik. Im Moment geht es ums Kennenlernen und ums Etablieren einer Nördlinger Spielszene. Alles Wichtige ist auf der Vereinswebseite unter www.spiele-noe.de zusammengefasst.